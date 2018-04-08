Bahreyn'de kazanan Vettel

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2. yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel birinci oldu.

Formula 1'de sezonun ikinci mücadelesi, Bahreyn'in Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,412 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde, 57 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Ferrari'den Sebastian Vettel, startta yerini korudu. Mercedes'ten Valtteri Bottas, Ferrari sürücüsü Kimi Raikkonen'i geçerek 2. sıraya yerleşti.

Red Bull pilotlarından Daniel Ricciardo 2'nci, Max Verstappen ise 5. turda, otomobillerinin arızalanması sebebiyle yarışa veda etti.

İlk "pit stop"lar sonrası liderliğini koruyan Vettel'i, Bottas, Raikkonen ve yarışa 9. sıradan başlayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton izledi.

Raikkonen'in 36. turda gerçekleştirdiği "pit stop" sırasında talihsiz bir olay yaşandı. Erken hareket ederek sol arka lastiği değiştiren mekanikere çarpan Raikkonen, takımın uyarısıyla birkaç metre sonra durdu. Lastiği yerine oturmayan Raikkonen, yarış dışı kaldı.

Kalan bölümde daha eski lastiklerle Bottas'ın ataklarına direnmeyi başaran Vettel, rakibinin 0.7 saniye önünde kariyerinin 49. birinciliğini elde etti.

Liderin 6.5 saniye gerisinde 3. olan Hamilton, peş peşe 27 yarış boyunca puan alarak Raikkonen'e ait rekora ortak oldu.

Bu sonuçla puanını 50'ye çıkaran Vettel, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Alman sürücüyü, 33 puanla Hamilton ve 20 puanla Bottas takip etti.

Sezonun 3. yarışı Çin Grand Prix'si 15 Nisan'da yapılacak.

İLK 10

Bahreyn Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

1. Sebastian Vettel (Ferrari)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda)

5. Kevin Magnusssen (Haas-Ferrari)

6. Nico Hulkenberg (Renault)

7. Fernando Alonso (McLaren-Renault)

8. Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault)

9. Marcus Ericsson (Alfa Romeo Sauber)

10. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

PİLOTLAR KLASMANI

1. Sebastian Vettel (Almanya): 50 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 33

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 22

4. Fernando Alonso (İspanya): 16

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 15

TAKIMLAR KLASMANI

1. Ferrari: 65 puan

2. Mercedes: 55

3. McLaren: 22

4. Red Bull: 20

5. Renault: 15