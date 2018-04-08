Bahreyn'de kazanan Vettel – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Bahreyn'de kazanan Vettel

    Bahreyn'de kazanan Vettel

    Formula 1'de sezonun 2. ayağı Bahreyn 'sini birinci bitiren Ferrari takımından Vettel, arka arkaya 2. yarışını kazandı - Art arda 27 yarış boyunca puan alan Hamilton, Raikkonen'e ait rekoru egale etti

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2. yarışı Bahreyn 'sinde, Ferrari takımının Alman pilotu birinci oldu.

    Formula 1'de sezonun ikinci mücadelesi, Bahreyn'in Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,412 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde, 57 tur üzerinden yapıldı.

    Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Ferrari'den Sebastian Vettel, startta yerini korudu. Mercedes'ten , Ferrari sürücüsü Kimi Raikkonen'i geçerek 2. sıraya yerleşti.

    pilotlarından Daniel Ricciardo 2'nci, Max Verstappen ise 5. turda, otomobillerinin arızalanması sebebiyle yarışa veda etti.

    İlk "pit stop"lar sonrası liderliğini koruyan Vettel'i, Bottas, Raikkonen ve yarışa 9. sıradan başlayan Mercedes pilotu izledi.

    Raikkonen'in 36. turda gerçekleştirdiği "pit stop" sırasında talihsiz bir olay yaşandı. Erken hareket ederek sol arka lastiği değiştiren mekanikere çarpan Raikkonen, takımın uyarısıyla birkaç metre sonra durdu. Lastiği yerine oturmayan Raikkonen, yarış dışı kaldı.

    Kalan bölümde daha eski lastiklerle Bottas'ın ataklarına direnmeyi başaran Vettel, rakibinin 0.7 saniye önünde kariyerinin 49. birinciliğini elde etti.

    Liderin 6.5 saniye gerisinde 3. olan Hamilton, peş peşe 27 yarış boyunca puan alarak Raikkonen'e ait rekora ortak oldu.

    Bu sonuçla puanını 50'ye çıkaran Vettel, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Alman sürücüyü, 33 puanla Hamilton ve 20 puanla Bottas takip etti.

    Sezonun 3. yarışı Çin Grand Prix'si 15 Nisan'da yapılacak.

    İLK 10

    Bahreyn Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

    1. Sebastian Vettel (Ferrari)

    2. Valtteri Bottas (Mercedes)

    3. Lewis Hamilton (Mercedes)

    4. Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda)

    5. Kevin Magnusssen (Haas-Ferrari)

    6. Nico Hulkenberg (Renault)

    7. (McLaren-Renault)

    8. Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault)

    9. Marcus Ericsson ( Sauber)

    10. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

    PİLOTLAR KLASMANI

    1. Sebastian Vettel (Almanya): 50 puan

    2. Lewis Hamilton (): 33

    3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 22

    4. Fernando Alonso (İspanya): 16

    5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 15

    TAKIMLAR KLASMANI

    1. Ferrari: 65 puan

    2. Mercedes: 55

    3. McLaren: 22

    4. Red Bull: 20

    5. Renault: 15

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:00
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