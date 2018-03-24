Formula 1 başlıyor
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 2018 sezonu heyecanı, Avustralya Grand Prix’si ile başlayacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2018 sezonu heyecanı, Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak. Melbourne pistinde sıralama turları bugün 09.00'da başlayacak. Yarış ise yarın 08.10'da start alacak. Dünyanın en çok izlenen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1'de bu sezon 21 etap düzenlenecek.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Formula 1 başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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