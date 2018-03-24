Formula 1 başlıyor – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    1 başlıyor

    Formula 1 başlıyor

    1 ’nda 2018 sezonu heyecanı, Avustralya ’si ile başlayacak.

    1 'nda 2018 sezonu heyecanı, Avustralya 'si ile başlayacak. Melbourne pistinde sıralama turları bugün 09.00'da başlayacak. Yarış ise yarın 08.10'da start alacak. Dünyanın en çok izlenen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1'de bu sezon 21 etap düzenlenecek.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:55
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