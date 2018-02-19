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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Rallisi tamamlandı

    <a href="/index/isvec?id=c94fdf65-9ea2-433c-9c4e-ad70c009ce66" class="" rel="tag">İsveç</a> Rallisi tamamlandı

    Bu yıl Marmaris’te de düzenlenecek olan ’nın bu sezonki ikinci yarışı olan Rallisi, 15-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. Rallisi’nin kazananı Belçikalı Pilot Thierry Neuville oldu.

    Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından 'nın 2018'deki ikinci yarışı olan Rallisi, 15-18 Şubat tarihlerinde düzenlendi.

    Eksi 25 dereceyi bulan soğukta nefes kesen performanslar sergileyen pilotlar, dört günde 19 etabı geçip, 314 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 1398 kilometre yol kat etti.

    Spor tutkunlarının A Spor'dan naklen takip etme fırsatı bulduğu Ralisi'ni Hyundai sürücüsü Thierry Neuville birinci olarak tamamladı.



    Türkiye'de düzenlenecek en büyük spor organizasyonu olacak

    Bu yıl 13 farklı ülkede gerçekleşecek 'nın 10'uncu ayağı ise 7 yıl aranın ardından 'den geçecek. Marmaris'te 13-16 Eylül tarihlerinde Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) ev sahipliğinde devam edecek büyük heyecan, motor sporlarını yakından takip eden seyircilere unutulmaz anlar yaşatacak. Türk otomobil sporlarına büyük bir ivme kazandıracak olan ralli, aynı zamanda 2018 yılında Türkiye'de düzenlenecek en büyük spor organizasyonu olacak.

    Dünya Ralli Şampiyonası, 10 ayda 13 yarışa sahne olurken, pilotlar dört ayrı kıtada mücadele edecek. İsveç'in ardından sırayla Meksika, Fransa, Arjantin, Portekiz, İtalya, Finlandiya, Almanya, Türkiye, Galler, İspanya ve Avustralya yarışlara ev sahipliği yapacak.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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