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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Ogier, ’da üst üste beşinci kez kazandı

    Ogier, Monte Carlo’da üst üste beşinci kez kazandı

    2018 , ralli tarihinin en prestijli yarışı Rallisi ile başladı. Son 5 yılın şampiyonu, Sebastien Ogier Monte Carlo’da kazanarak sezona galibiyetle başladı.

    Motor sporlarının en prestijli organizasyonlarından biri olan 'nın 2018 sezonu Rallisi ile start aldı. 17 etaptan oluşan 394.74 kilometrelik yarışı 4 saat 18 dakika 55 saniyede tamamlayan sporcusu Sebastien Ogier, rakiplerini geride bırakarak zafere ulaştı. Böylece Ogier, Monte 'nde üst üste beşinci zaferine ulaşmış oldu. İkinci sırayı 58.3 saniye geriden gelen Ott Tanak alırken, Fin Jari-Matti Latvala ise Ogier'in 1 dakika 52 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.



    Sezona iyi başlayan Fransız sporcu, "Monte Carlo Rallisi benim için çok özel bir etkinlik. Ev sahibi olduğum bu pistte her zaman başarılı oldum. Bir kez daha galip geldiğim için çok mutluyum. Burada her zaman zorlu koşullara karşı mücadele ediyoruz fakat bu kez çok daha zordu. Lastik seçimi konusunda daha önce hiç bu kadar zorlanmamıştım. Fakat hataları en aza indirerek yarışı ilk sırada tamamladık. Bu güzel sezon başlangıcından dolayı takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yarış, sezonun oldukça rekabetli geçeceğini gösterdi. Bundan sonraki yarışları dört gözle bekliyorum" dedi.

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    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:38
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