Ogier, Monte Carlo’da üst üste beşinci kez kazandı
2018 Dünya Ralli Şampiyonası, ralli tarihinin en prestijli yarışı Monte Carlo Rallisi ile başladı. Son 5 yılın şampiyonu, Sebastien Ogier Monte Carlo’da kazanarak sezona galibiyetle başladı.
Sezona iyi başlayan Fransız sporcu, "Monte Carlo Rallisi benim için çok özel bir etkinlik. Ev sahibi olduğum bu pistte her zaman başarılı oldum. Bir kez daha galip geldiğim için çok mutluyum. Burada her zaman zorlu koşullara karşı mücadele ediyoruz fakat bu kez çok daha zordu. Lastik seçimi konusunda daha önce hiç bu kadar zorlanmamıştım. Fakat hataları en aza indirerek yarışı ilk sırada tamamladık. Bu güzel sezon başlangıcından dolayı takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yarış, sezonun oldukça rekabetli geçeceğini gösterdi. Bundan sonraki yarışları dört gözle bekliyorum" dedi.
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- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:38
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Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı
Toplam 1
Yorum
fb40 bu ülkede korkak hakemler ve teknik direktörler olduktan sonra maça gitmenin ve televizyonda maç izlemenin hiç bir anlamı özellikle aykut
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Aminu gönüllü
Toplam 5
Yorum
Gslı Umar Amınu Samsunsporda da muhteşemdi Osmanlıda da harika oynadı..Gs da büyük işler yapar..Ucuza alabiliyorsak alalım sayın yönetim..
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Ndiaye Stoke City'de
Toplam 9
Yorum
Gslı Sonuç olarak ndiayenin profosyonel olmadığını anladık..Gs ı bırakıp stoke city ye gitmek pek akıl karı değil..Küme düşme ihtimali yüksek..
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