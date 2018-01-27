Ralli heyecanı A Spor’da
Dünya Ralli Şampiyonası'nda yeni sezonun perdesi Monte Carlo'da açılıyor. Heyecan ve adrenalin tutkunlarının heyecanla beklediği 2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı Monte Carlo Grand Prix'i yarın saat 14.00'de canlı yayınla A Spor'da olacak.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
klaus helal olsun fenerdahçeye.
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