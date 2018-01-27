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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Ralli heyecanı A Spor’da

    Ralli heyecanı A Spor’da
    Dünya Ralli Şampiyonası'nda yeni sezonun perdesi Monte Carlo'da açılıyor. Heyecan ve adrenalin tutkunlarının heyecanla beklediği 2018 'nın ilk yarışı Monte Carlo Grand Prix'i yarın saat 14.00'de canlı yayınla A Spor'da olacak.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:51
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