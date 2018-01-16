Williams koltuğu Sirotkin'in
Formula 1 takımlarından Williams-Mercedes, kariyerini noktalayan Brezilyalı sürücü Felipe Massa'dan boşalan koltuğa, Rus pilot Sergey Sirotkin'in oturacağını açıkladı.
Takımdan yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki Kanadalı pilot Lance Stroll'un 2018 sezonundaki takım arkadaşı, 22 yaşındaki Sergey Sirotkin olacak. 2015 ve 2016'da GP2 Serisi'nde 3. sırayı alan Sirotkin, son 2 sezondur Renault F1 Takımı'nın test pilotluğunu yapıyordu.
Williams-Mercedes ayrıca, 2011'de yaptığı ralli kazası sonucu ölümden dönen 33 yaşındaki Polonyalı sürücü Robert Kubica'nın da test pilotu olarak görev yapacağını belirtti. 2006'da başladığı Formula 1 kariyerine 2011 sezonu öncesi geçirdiği kazaya kadar devam eden Kubica, katıldığı 76 yarışta biri birincilik olmak üzere 12 kez podyuma çıkmıştı.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 15:28
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Larin’de Olympiakos şoku
Toplam 1
Yorum
rastgele is Gomez, Aboubakar Talisca, simdi de Larin belki unuttuklarim var ama nasil kontrat'lari inceliyorsa bizim yönetim hep bir terslik oluyor...
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Dualar Göztepeli Yusuf için
Toplam 2
Yorum
soner umarım en kısa sürede sağlığına kavuşursun evlat tanrı seni ailene bağışlasın geçmiş olsun
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G.Saray'ın yıldızından F.Bahçe itirafı!
Toplam 10
Yorum
YILMAZ Son 20 yılda alınan kupaları ben sayamadım ama istersen yazayım yaklaşık 5-6 adet süper lig kupası var GALATASARAY'IN yaklaşık 10-11 tane
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