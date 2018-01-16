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    16 Ocak 2018, Salı
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    Williams koltuğu Sirotkin'in

    Williams koltuğu Sirotkin'in

    Formula 1 takımlarından Williams-Mercedes, kariyerini noktalayan Brezilyalı sürücü 'dan boşalan koltuğa, Rus pilot 'in oturacağını açıkladı.

    Takımdan yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki Kanadalı pilot Lance Stroll'un 2018 sezonundaki takım arkadaşı, 22 yaşındaki olacak. 2015 ve 2016'da GP2 Serisi'nde 3. sırayı alan Sirotkin, son 2 sezondur Renault F1 Takımı'nın test pilotluğunu yapıyordu.

    Williams-Mercedes ayrıca, 2011'de yaptığı ralli kazası sonucu ölümden dönen 33 yaşındaki Polonyalı sürücü Robert Kubica'nın da test pilotu olarak görev yapacağını belirtti. 2006'da başladığı Formula 1 kariyerine 2011 sezonu öncesi geçirdiği kazaya kadar devam eden Kubica, katıldığı 76 yarışta biri birincilik olmak üzere 12 kez podyuma çıkmıştı.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:28
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