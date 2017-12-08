 Yazıcı, Dünya Motorsporları Konseyi'ne seçildi – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yazıcı, Dünya Motorsporları Konseyi'ne seçildi

    Yazıcı, Dünya Motorsporları Konseyi'ne seçildi

    Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı , FIA Dünya Motorsporları Konseyi'nin üyesi olarak göreve geldi.

    Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Genel Kurulu bugün Paris'te gerçekleştirildi. 2009'dan bu yana FIA Başkanı olan Jean Todt, bir kez daha bu göreve seçilirken, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı da Dünya Motorsporları Konseyi'nin 14 üyesinden birisi olarak göreve geldi.

    Bu üyeliği önümüzdeki yıl Marmaris'te Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) ev sahipliği yapmaya hazırlanan ülkemiz adına önemli bir gelişme olarak nitelendiren Başkan Yazıcı, motorsporları ile ilgili kararların onaylandığı FIA'nın en üst düzey komisyonunda Türkiye'yi temsil edecek olmaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yazıcı, Dünya Motorsporları Konseyi'ne seçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN