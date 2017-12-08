Yazıcı, Dünya Motorsporları Konseyi'ne seçildi

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Genel Kurulu bugün Paris'te gerçekleştirildi. 2009'dan bu yana FIA Başkanı olan Jean Todt, bir kez daha bu göreve seçilirken, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı da Dünya Motorsporları Konseyi'nin 14 üyesinden birisi olarak göreve geldi.



Bu üyeliği önümüzdeki yıl Marmaris'te Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) ev sahipliği yapmaya hazırlanan ülkemiz adına önemli bir gelişme olarak nitelendiren Başkan Yazıcı, motorsporları ile ilgili kararların onaylandığı FIA'nın en üst düzey komisyonunda Türkiye'yi temsil edecek olmaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti.