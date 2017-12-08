Yazıcı, Dünya Motorsporları Konseyi'ne seçildi
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı, FIA Dünya Motorsporları Konseyi'nin üyesi olarak göreve geldi.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Genel Kurulu bugün Paris'te gerçekleştirildi. 2009'dan bu yana FIA Başkanı olan Jean Todt, bir kez daha bu göreve seçilirken, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı da Dünya Motorsporları Konseyi'nin 14 üyesinden birisi olarak göreve geldi.
Bu üyeliği önümüzdeki yıl Marmaris'te Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) ev sahipliği yapmaya hazırlanan ülkemiz adına önemli bir gelişme olarak nitelendiren Başkan Yazıcı, motorsporları ile ilgili kararların onaylandığı FIA'nın en üst düzey komisyonunda Türkiye'yi temsil edecek olmaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:52
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 23
Yorum
x yan hakeme yapılanlar canere 6 verilip sizinkilerin görmezden gelinmesi vs. dürüstlük zordur herkes kendine yakışanı yapar.
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Galatasaray moral arıyor
Toplam 5
Yorum
UZMAN ANALİST OKAN BURUK NİYE SESİN ÇIKMIYOR FENER MAÇINDAN ÖNCE ALGI OPERASYONLARI YAPTIN HAKEM HAKSIZ YERE ALPERİ ATTI. İNŞALLAH KÜME DÜŞERSİN
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 23
Yorum
X yan hakemi bayıltınız kapanmadı sahanız. maicon canerle aynısını yaptı ceza almadı ne anlatıyorsun ağlamayın.
Yazıcı, Dünya Motorsporları Konseyi'ne seçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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