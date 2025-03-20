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Haberler A Milli Futbol Takımı TÜRKİYE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Türkiye - Macaristan maçı hangi kanalda ve saat kaçta? - Milli Maç canlı izle

TÜRKİYE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Türkiye - Macaristan maçı hangi kanalda ve saat kaçta? - Milli Maç canlı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor. Son maçtaki Play-Off'a kalan A Milli Takımı'mız, ilk maçında Macaristan'ı konuk edecek. A Grubu'na yükselmek için iki maç sonunda rakibini geçmek zorunda olan Milliler, bu mücadelelerden avantajlı skorlar elde etmek istiyor. Türkiye-Macaristan maçı öncesi karşılaşmanın yayın saati, yayıncı kanalı ve ilk 11'leri merak ediliyor. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 18:50 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 18:59
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TÜRKİYE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Türkiye - Macaristan maçı hangi kanalda ve saat kaçta? - Milli Maç canlı izle

A Milli Futbol Takımı'mız UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan'ı konuk edecek. RAMS Park'taki maçı kazanıp rövanşa avantajla başlamak isteyen Bizim Çocuklar, 2 eksikle sahaya çıkacak. Ivan Kruzliak'ın düdük çalacağı maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda oynanacak Türkiye-Macaristan maçı 20 Mart Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak Türkiye-Macaristan maçı TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

👉TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇI İLK 11'LERİ:

TÜRKİYE: Uğurcan, Samet, Eren, Abdülkerim, Kaan, Oğuz, Orkun, Hakan, Kerem, Kenan, Barış Alper

MACARİSTAN: Dibusz, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Schafer, Nikitscher, Kerkez, Szoboszlai, Nagy, Varga

Türkiye - Macaristan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

MONTELLA'NIN 20. SINAVI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan mücadelesiyle birlikte takımın başında 20 maçı geride bırakacak. Ay-yıldızlı ekip yönetiminde toplamda 19 karşılaşmada görev yapan İtalyan teknik adam; 9 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Macaristan karşılaşmasıyla 910 gün sonra İstanbul'da maç yapacak. A Milli Futbol Takımı, son olarak İstanbul'da 22 Eylül 2022 tarihinde Uluslar Ligi'nde Lüksemburg'a karşı oynamıştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ise 3-3 berabere sona ermişti.

MİLLİLER 2 EKSİK

Ay-yıldızlılar, Macaristan maçına 2 oyuncusundan mahrum çıkacak. A Milli Futbol Takımı'nda cezaları sebebiyle Arda Güler ve Merih Demiral, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Öte yandan sakatlıkları devam eden; Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu ve Zeki Çelik de kadroda yer almayan isimler oldu.

4 FUTBOLCU SINIRDA

A Milli Futbol Takımı'nda Macaristan maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Ay-yıldızlılarda; İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü Macaristan mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda rövanşta forma giyemeyecek.

Ay-yıldızlılarda; Yusuf Akçiçek, Taha Şahin ve Demir Ege Tıknaz, ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. Öte yandan ay-yıldızlı ekipte Emre Mor da 2,5 yıl aranın ardından tekrar milli takımda yer aldı.

SLOVAK HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Ivan Kruzliak'ın yardımcılıklarını ise Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlenecek.

MACARİSTAN-TÜRKİYE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Macaristan'da oynanacak Macaristan-Türkiye rövanş maçı 23 Mart Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

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