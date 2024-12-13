Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakiplerimiz belli oldu | İşte Türkiye'nin grubu...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşaması kura çekimi, İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde (TSİ) 14.00'te başladı. 54 ülkenin katılacağı kura çekiminde takımlar, dünya sıralamasındaki pozisyonlarına bağlı olarak toplam 5 torbaya dağıtıldı. İşte Türkiye'nin yer aldıpı grup ve diğer gruplar... İKİ RAKİP BELLİ OLDU

A Milli Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda - İspanya maçının kazananıyla, Gürcistan ve Bulgaristan ile E Grubu'nda yer alacak.

FIFA 2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ'NDE TÜM EŞLEŞMELER

A GRUBU: *Almanya-İtalya galibi, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg

B GRUBU: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova

C GRUBU: *Portekiz-Danimarka kaybedeni, Yunanistan, İskoçya, Belarus

D GRUBU: *Fransa-Hırvatistan galibi, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan

E GRUBU: *İspanya-Hollanda galibi, Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan

F GRUBU: *Portekiz-Danimarka galibi, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan

G GRUBU: *İspanya-Hollanda kaybedeni, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta

H GRUBU: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Güney Kıbrıs, San Marino

I GRUBU: *Almanya-İtalya kaybedeni, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova

J GRUBU: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn

K GRUBU: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Andorra, Letonya

L GRUBU: *Fransa-Hırvatistan kaybedeni, Çekya, Karadağ, Cebelitarık

KURA PROSEDÜRÜ NASIL OLACAK?

Kuraya 1. torbada yer alan takımlar çekilerek başlanacak; ardından 2 ve daha altta yer alan torbalara geçilecek.

Adı çekilen her takım, A'dan L'ye alfabetik olacak şekilde en müsait gruba yerleştirilecek.

5. torbada yalnızca 6 takım bulunduğundan, bu takımlar G ve L gruplarının her birine 5. takım olarak konulacak.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde maçlar 5 takımlı gruplarda Mart 2025, 4 takımlı gruplarda Eylül 2025 döneminde başlayacak. Tüm eleme grubu karşılaşmaları 2025 yılının kasım ayında tamamlanacak.

UEFA'nın yeni millî takım müsabakaları yapısı gereği, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ile 2024/25 UEFA Uluslar Ligi'nin genişletilmiş formatı kapsamındaki karşılaşmalar Mart ve Haziran 2025 döneminde paralel olarak oynanacak.

Her ne kadar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 54 takım iştirak edecekse de, bu takımlardan 24'ü Mart 2025'te UEFA Uluslar Ligi çeyrek final veya play-off karşılaşmalarına çıkacak. Çeyrek final maçlarının dört galibi, haziran ayında da Uluslar Ligi finallerinde mücadele edecek.