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Haberler A Milli Futbol Takımı Kerem Aktürkoğlu'ndan penaltı sözleri! "Özür diliyorum"

Kerem Aktürkoğlu'ndan penaltı sözleri! "Özür diliyorum"

A Milli Takım'ımız UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Galler ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Ay-Yıldızlılarda Kerem Aktürkoğlu, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 22:27 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 22:36
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Kerem Aktürkoğlu'ndan penaltı sözleri! "Özür diliyorum"

A Milli Takım'ımız UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Galler ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Ay-Yıldızlılarda Kerem Aktürkoğlu dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Kayseri halkına teşekkür ederiz, harika bir ortam vardı. Galibiyet hediye etmek istiyorduk ama kaçırdığım penaltıdan dolayı bunu yapamadık. Hak ettiğimiz A Ligi'ne çıkamadık. Bundan dolayı halkımızdan özür diliyorum. Umarım Karadağ maçında gerekeni yaparız ve A Ligi'ne çıkarız.

Her maça galibiyet almak için çıkıyoruz. Bundan önce de böyleydi, Karadağ maçında da böyle olacak. Tekrardan kaçırdığım penaltıdan dolayı özür diliyorum."

"Hangi iksir formunu böyle yükseltti?"

Kerem Aktürkoğlu: Şu an bunu konuşacak durumda değilim ağabey, umarım telafi ederiz.

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