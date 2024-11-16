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Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım Teknik Direktörü Montella: Oyuncularımızla gurur duyduk!

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella: Oyuncularımızla gurur duyduk!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler ile golsüz berabere kaldı. Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella karşılaşmanın ardından oyuncularla gurur duyduğunu söyledi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 22:41 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 22:48
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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella: Oyuncularımızla gurur duyduk!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, golsüz biten Galler maçı sonrası konuştu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ

Vincenzo Montella: "Maalesef beraberlikle bitirdik ama bir sonraki maçla birlikte istediğimiz sonuçlara ulaşmak istiyoruz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar domine ettik, çok fırsat bulduk, çok az şans verdik ama olmadı. Bir sonraki maçımızı kazanmaya odaklanacağız." dedi.

"OYUNCULARIMIZLA GURUR DUYDUK"

"Maçı analiz etmemiz, fiziksel ve zihinsel analiz yapmamız gerekiyor. Sonra en iyi oyuncularımızı sahaya süreceğiz. Böyle bir maçtan sonra zaten gurur duyduğumuz oyuncularımızla daha da gurur duyduk. Evimizde oynadık, bir sürü fırsat kaçırdık ve berabere kaldık. Soyunma odasına girdiğinizde herkesi üzgün görüyorsunuz. Bu yüzden takımla gurur duyuyoruz. Türk Bayrağı'nı yüreğimizde hissettiğimizin bir göstergesi."

"ELİMİZDE OLAN FUTBOLCULARLA EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

"Modern futbolda herhangi bir bahane yaratmaya gerek yok. Elimizde olan futbolcularla en iyisini yapacağız. Bu bizim elimizde olan bir durum değil. Böyle bir takvimde, yoğun tempoda giden maçlarda sadece elinizdeki en iyilerle en iyisini yapmaya çalışacaksınız ki zaten bizde hep var" ifadelerini kullandı.

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