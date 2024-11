Uluslar B Ligi 4'üncü Grup son maçında Karadağ'a 3-1 yenilerek, grubu ikinci sırada bitiren A Milli Takımımız, A Ligi'ne çıkmak için play-off oynayacak. Ay-yıldızlıların rakibi ise bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. Saat 14.00'te başlayacak kura çekiminde A Ligi'nin çeyrek final ve yarı final ile A, B, C ve D liglerinin play-off eşleşmeleri belirlenecek. Millilerimizi birbirinden önemli dört rakip bekliyor.

MARTTA OYNANACAK

Ay-yıldızlılar, A Ligi üçüncüleri İskoçya, Belçika, Macaristan ve Sırbistan'dan biriyle eşleşecek. Eşleşmelerin kazananları, yoluna A Ligi'nde devam edecek. Uluslar Ligi'nde play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025 tarihleri arasında çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Ayyıldızlıların hedefi; kim gelirse gelsin son maçta kaçırdığı A Ligi'ne play-off sonrasında gitmek. Otoriteler; Türkiye'nin B Ligi play-off'undaki en güçlü takım olduğunu öne sürüyor.

ŞAMPİYONLUK İÇİN 8 TAKIM

UEFA Uluslar A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselmeyi başardı. Son 8 arasında giren Portekiz, Hırvatistan, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya ve Danimarka, çeyrek final kurasında yer alacak. Çift ayaklı eleme maçlarına çıkacak söz konusu 8 takım, 2024-2025 sezonu UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek.

MALTA PLAY-OFF OYNAYACAK

B Ligi'nde üçüncü olan Gürcistan, İrlanda, Slovenya ve İzlanda ile C Ligi'nde ikinci sırayı alan Slovakya, Kosova, Bulgaristan ve Ermenistan, play-off'larda karşılaşacak. Tur atlayan takımlar, B Ligi'nde mücadele verecek. C Ligi'nde en iyi dördüncüler kontenjanından Letonya ve Lüksemburg ile D Ligi ikincileri Cebelitarık ve Malta play-off oynayacak. Kazanan takımlar C Ligi'nde yer alacak.

FİNAL HAZİRANDA

A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.