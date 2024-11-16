Türkiye 0-0 Galler (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Takım'ımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. grup 5. maçında Kayseri'de Galler'i ağırladı. Karşılaşma, golsüz beraberlikle sonuçlandı.

PENALTIDAN YARARLANAMADIK

Maçın 87. dakikasında Milli Takım'ımız penaltı kazandı, ancak Kerem Aktürkoğlu penaltı atışından yararlanamadı.

FIRSAT TEPTİK

Bu karşılaşmayla birlikte Milli Takım'ımız, 11 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü ancak gruptan lider çıkma ihtimalini kesinleştiremedi ve ümidini son maça bıraktı. Galler ise 9 puanla 2. sıradaki yerini korudu.

Bizim Çocuklar, grubundaki son maçında 19 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek, Galler ise sahasında İzlanda'yı ağırlayacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU TUGAY KERİMOĞLU'NU GERİDE BIRAKTI

Hakan Çalhanoğlu, eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu'nu geride bırakarak Ay-Yıldızlı formayı en çok giyen 6. isim oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Yunus'un sağ kanattan içeri doğru pasında topla buluşan Arda'nın ceza sahasının hemen dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Darlow'da kaldı.

14. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası içinde önünde bulan Kerem'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

33. dakikada Kerem'in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Yunus'un vuruşunda kaleci Darlow topu uzaklaştırdı.

41. dakikada sağ kanattan yapılan ortada topu alan James topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

45. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Wilson'ın sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

52. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışında kontrol eden Yunus'un sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

66. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

67. dakikada sağ kanattan aldığı topla çizgiye kadar inen Yunus topu müsait pozisyondaki Enes'e çevirdi. Enes'in kale önündeki şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

77. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Arda'nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

86. dakikada Yunus, ceza sahası içerisinde Willams'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

87. dakikada Kerem'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.