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Haberler Futbol Karadağ 0-2 İzlanda (MAÇ SONUCU ÖZET)

Karadağ 0-2 İzlanda (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Uluslar B Ligi 4. grup 5. maçında Milli Takım'ımızın rakipleri Karadağ ve İzlanda karşı karşıya geldi. İzlanda, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. İşte maçın detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 22:38
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Karadağ 0-2 İzlanda (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Takım'ımızın rakipleri Karadağ ve İzlanda, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında karşıya karşıya geldi. Konuk ekip İzlanda, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

İzlanda'ya galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Orri Oskarsson ve 88. dakikada Isak Bergmann Johanesson kaydetti.

İSTEDİĞİMİZ SKOR

Karadağ'ın, İzlanda'ya mağlup olmasıyla birlikte küme düşmesi kesinleşti. Milliler, grubundaki son maçında 19 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İzlanda ise yine 19 Kasım Salı günü Galler deplasmanına konuk olacak.

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