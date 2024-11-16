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Haberler A Milli Futbol Takımı Hakan Çalhanoğlu, Tugay Kerimoğlu'nu geride bıraktı

Hakan Çalhanoğlu, Tugay Kerimoğlu'nu geride bıraktı

UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığımız Türkiye - Galler karşılaşmasında 95. kez milli takım forması giyen Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'da en çok forma giyen 6. futbolcu konumuna yükseldi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 22:26
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Hakan Çalhanoğlu, Tugay Kerimoğlu'nu geride bıraktı

UEFA Uluslar Ligi B Ligi'ndeki 5. maçına çıkan A Milli Takım, Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda Galler'i konuk etti.

Maçta 95. A Milli maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu, Tugay Kerimoğlu'nu geride bıraktı.

A Milli Takım formasıyla 94 maça çıkan Tugay Kerimoğlu'nu geçerek A Milli Takım'daki 95. maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takımımızın formasını en çok giyen 6. futbolcu konumuna yükseldi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye - Galler karşılaşmasında 95'inci A Milli maçına çıkan kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, Tugay Kerimoğlu'nu geride bırakarak A Millî Takımımızın formasını en çok giyen 6. futbolcu konumuna yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

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