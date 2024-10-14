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Haberler A Milli Futbol Takımı

A Milli Takım İzlanda karşısında 2 penaltı kazandı!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un 4'üncü haftasında İzlanda ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ikinci yarısında Milli Takım penaltı 2 kez penaltı kazandı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 23:11 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 23:47
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A Milli Takım İzlanda karşısında 2 penaltı kazandı!

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grubu'nda İzlanda'ya konuk oldu.

Mücadelenin ikinci yarısında Arda Güler'in şutu rakipten döndü.

Maçın hakemi VAR'dan gelen uyarı sonrası elle oynamayı tespit etti.

PENALTI GOLÜ GEÇERSİZ SAYILDI

Penaltı vuruşu esnasında Hakan'ın topa çift ayakla müdahele ettiği gerekçesiyle! gol iptal edildi.

2. KEZ PENALTI KARARI ÇIKTI!

Mücadelenin 66. dakikasında Merih'in kafa vuruşunda top rakibin eline çaprtı. VAR'dan gelen uyarı sonrası 2. kez penaltı kararı çıktı.

Bu kez Hakan Çalhanoğlu penaltıyı ağlara gönderdi.

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