A Milli Takım İzlanda karşısında 2 penaltı kazandı!

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grubu'nda İzlanda'ya konuk oldu.
Mücadelenin ikinci yarısında Arda Güler'in şutu rakipten döndü.
Maçın hakemi VAR'dan gelen uyarı sonrası elle oynamayı tespit etti.
PENALTI GOLÜ GEÇERSİZ SAYILDI
Penaltı vuruşu esnasında Hakan'ın topa çift ayakla müdahele ettiği gerekçesiyle! gol iptal edildi.
2. KEZ PENALTI KARARI ÇIKTI!
Mücadelenin 66. dakikasında Merih'in kafa vuruşunda top rakibin eline çaprtı. VAR'dan gelen uyarı sonrası 2. kez penaltı kararı çıktı.
Bu kez Hakan Çalhanoğlu penaltıyı ağlara gönderdi.
İŞTE O POZİSYON
Hakan Çalhanoğlu, İzlanda kalecisini ters köşeye gönderiyor! #EXXENSPOR pic.twitter.com/JzihH04WZu— EXXENSPOR (@exxensport) October 14, 2024