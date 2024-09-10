UEFA'dan Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!

A Milli Takım'da, İzlanda karşısında Kerem Aktürkoğlu attığı 3 gol ve etkileyici performansı ile öne çıktı.

Maçın ardından dikkat çeken notlardan biri de Kerem Aktürkoğlu'nun Gürsel Aksel Stadı'nda ikinci 'hat-trick'ine imza atması oldu. İzlanda maçının 2'nci, 52'nci ve 88'inci dakikalarda attığı gollerle kariyerinde 4'üncü kez 'hat-trick'e ulaşan Kerem Aktürkoğlu ilk kez milli takım formasıyla bu başarıya imza attı. Kerem'in kariyerindeki 4 'hat-trick'inin ikisine İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda ulaşması dikkat çekti.

UEFA'DAN PAYLAŞIM GELDİ!

UEFA Avrupa Ligi resmi hesabı, güne Kerem Aktürkoğlu paylaşımı ile başladı.