Milli kahraman

UEFA Uluslar B Ligi, 4. Grup'ta ikinci maçta İzlanda'yı 3-1 yenerek 4 puanla liderliğe yükselen A Milli Futbol Takımımız'da Kerem Aktürkoğlu'nun performansı ayakta alkışlandı. Attığı 3 golle, milli takım kariyerindeki en iyi maçını oynayan 25 yaşındaki yıldız, teknik direktör Vincenzo Montella'nın yüzünü güldürdü. Özellikle Galler maçı sonrası gelen gol ve forvet eleştirisi sonrası İzlanda mücadelesinde Kerem'in yaptığı hat-trick adeta hayat verdi.

RÜYA GİBİ PERFORMANS

Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu'nun performansı Portekiz'de yakından takip edildi. O Jogo "Aktürkoğlu hat-trick yaptı" derken, A Bola "Türkiye'nin İzlanda'ya karşı galibiyetinde Aktürkoğlu çok heyecan verici bir futbol ortaya koydu. Hat-trick yapan Benficalı futbolcunun rüya gibi performansı Türkiye'ye galibiyeti getirdi" yorumunu yaptı. Publico ise "Kerem Aktürkoğlu, Bruno Lage'ye 'merhaba' dedi" ifadelerini kullandı.

UĞURLU STADYUM

Kerem Aktürkoğlu, İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda kariyerinde ikinci kez hat-trick yaptı. Galatasaray'a transfer olduğu ilk sezon olan 2020- 2021'de Göztepe'ye aynı statta 17 Nisan 3 gol birden atarak yıldızlaşan Kerem, dün de aynı statta milli formayla bir ilki başardı. 25 yaşındaki futbolcu, İzlanda'ya hat-trick yaptı.

2 GOL DE SAYILMADI

Hat-trick yaparak İzlanda maçına damgasını vuran Kerem Aktürkoğlu'nun attığı 2 gol ise sayılmadı. Kerem'in bir golü ofsayt gerekçesiyle, bir diğeri de faul nedeniyle iptal oldu.

BENFİCA'DAN MESAJ VAR

A Milli Futbol Takımımızın, İzlanda'yı 3-1 yenmesinin ardından Benfica'nın resmi sosyal medya hesapları milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü için paylaşım yaptı. Benfica forması giyen iki yıldızın fotoğrafları yayınlandı. Benfica'nın paylaşımında, "Aktürkoğlu, İzlanda karşısında hattrick yaptı, Orkun da sonradan oyuna girdi" denildi.

HAT-TRİCK KUTLAMASI

İzlanda karşısında attığı 3 golle öne çıkan Kerem Aktürkoğlu'na ilk kutlama TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan geldi. İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda soyunma odasında Kerem'i özel olarak tebrik eden Başkan Hacıosmanğlu, Benfica'daki yeni dönemi için de başarılar diledi.

RAKAMLARLA AKTÜRKOĞLU

İzlanda karşısında attığı 3 gol ve performansıyla beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu, istatistikleriyle de dikkat çekti. Başarılı futbolcunun rakamları şöyle:

-Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz'dan sonra A Milli Takım formasıyla hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Burak Yılmaz, son olarak Mart 2021'de Hollanda'ya 3 gol atmıştı.

-Ay yıldızlı formayı 27 Mayıs 2021 tarihinden beri giyen Kerem Aktürkoğlu, ilk kez hat-trick yaptı.

-İzlanda karşısında ilk golünü 1. dakika 18. Saniyede kaydeden Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takımımızın tarihinde İzlanda'ya attığı en erken gole imza attı.

-Kerem Aktürkoğlu, Türkiye'nin, UEFA Uluslar Ligi'ndeki en erken golünü attı. (01.18)