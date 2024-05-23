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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: EURO 2024'te ilk hedefimiz gruptan çıkmak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 00:56
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: EURO 2024'te ilk hedefimiz gruptan çıkmak

Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büyükekşi, "4 Haziran'da İtalya'yla maçımız var. Bu maçtan sonra hocamız Ümit Milli Takımı da İtalya'ya götürecek. Oynamayanlar, bir gün sonra 30'ar dakikalık hazırlık maçı yapacaklar ve Polonya'ya kampa geçecekler. 7 Haziran'da 26 kişilik kadroyu bildirmemiz gerekiyor. 18 Haziran'da Gürcistan'la ilk maçı yapacağız, hedefimiz önce gruplardan çıkmak. Almanya'da olması bizim için büyük avantaj. Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa'da 4,5 milyondan fazla Türk yaşıyor. Vatandaşlarımızın büyük bilet talebi var. Hedefimiz turnuvada başarılı olmak, vatandaşlarımızın yüzünü güldürmek. Milli takım hepimizin milli takımı, birlikte sevinip birlikte üzüleceğimiz bir milli takım." diye konuştu.

2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacak olması ile ilgili de konuşan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bu finalleri almak kolay olmuyor. Geçen sene 17 Mayıs'ta bu süreç başladı. Aday olmak için müracaat süresi 17 Temmuz'da bitiyordu. Başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız hepsi bu turnuvanın yapılabilmesi için imzaları attılar. Evrakları tamamladıktan sonra Beşiktaş Stadı'nı aday gösterdik. UEFA bizden stat ismi istedi biz de Tüpraş Stadı'nı aday olarak gösterdik. 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali'ni, 2027'de UEFA Konferans Ligi için aday gösterdik. Ankara'da yeni bir stat yapılıyor. 2027 yılındaki finali oraya almayı planlıyoruz. 2032'de İtalya'yla birlikte ev sahipliği yapacağız. Geçen sene Şampiyonlar Ligi finali vardı, bunların hepsi sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan stadyumların, çok güzel otoyolların, köprülerin, havalanlarının olması bizim büyük avantajımız. 2032'ye şu anda hazırız. İtalyanlar yeni statlar yapmayı planlıyorlar. Bizim bu final maçlarını almamız Türkiye'deki tesislerin hazır olması bize destek sağladı. O yüzden sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz."

Finalin çok güzel geçtiğini söyleyen TFF Başkanı, "Kadınlar, çocuklar, aileler bu maça gelsin istiyorduk, öyle oldu. İki takım da güzel oynadı. Futbolu çirkinleştirmeden oynadılar. İki başkan da kazananın kaybedeni tebrik ettiği, kaybedenin de kazananı tebrik ettiği bir maç temenni etmişti. Hocalar birbirini tebrik etti, futbolcular birbirlerini alkışladılar. Futbol bir savaş değil, dostluk, kardeşlik, sevgi, barış oyunu. Bunu seyrederken zevk almamız lazım. Küfür ederek, sahaya yabancı madde atarak yapılacak bir şey değil. Olimpiyat Stadı'nda bugün satılan bilet 60 bin 464. Neredeyse Şampiyonlar Ligi finali gibiydi." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un önümüzdeki sezon Ziraat Türkiye Kupası'na katılmamaya yönelik söylemleri ile ilgili bir soruya, "Önümüzdeki yıl talimatları açıklandığında katılmak istemeyen takımlarla ilgili neler uygulayacağız göreceğiz." diye cevap verdi.

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