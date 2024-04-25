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A Milli Futbol Takımı'nın Galler ve İzlanda maçlarını oynayacağı stadyumlar belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'nde eylül ayında Galler ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalara ev sahipliği yapacak stadyumlar belli oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 14:48
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A Milli Futbol Takımı'nın Galler ve İzlanda maçlarını oynayacağı stadyumlar belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Takım, B Ligi 4. Grup'taki ilk maçını 6 Eylül Cuma günü Cardiff City Stadı'nda Galler ile oynayacak. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip Uluslar Ligi'nde gruptaki ikinci maçında karşılaşacağı İzlanda'yı ise 9 Eylül Pazartesi günü İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edecek. Karşılaşmanın başlama saati 21.45 olacak.

Gürsel Aksel Stadyumu, A Milli Takım'ın 14 Haziran 2022'de UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya ile oynadığı karşılaşmaya da ev sahipliği yapmış ve ay-yıldızlı ekip mücadeleyi 2-0 kazanmıştı. 2020 senesinde hizmete açılan stadyum, bu kez de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde bir başka milli maça ev sahipliği yapacak.

A Milli Takım'ın da bulunduğu B Ligi 4. Grup'ta Galler ve İzlanda'nın yanı sıra Karadağ da yer alıyor.

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