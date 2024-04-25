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A Milli Futbol Takım'ın Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların stadyumları açıklandı!

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacağı Galler ve İzlanda maçlarının stadyumları belli oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 15:16
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A Milli Futbol Takım'ın Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların stadyumları açıklandı!

A Milli Futbol Takımı, 2024-2025 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'ndeki mücadelesine Eylül ayında Galler ve İzlanda ile yapacağı karşılaşmalarla başlayacak. Millilerin müsabakalarını oynayacağı stadyumlar belli oldu.

Buna göre Ay-yıldızlılar, B Ligi 4'üncü Grup'taki ilk maçında 6 Eylül Cuma günü deplasmanda Galler'in karşısına çıkacak. Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.

A Milli Takım, 9 Eylül Pazartesi günü ise İzmir'de İzlanda'yı ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 21.45'te başlayacak.

Gürsel Aksel Stadyumu, daha önce 14 Haziran 2022'de A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya ile oynadığı karşılaşmaya ev sahipliği yapmış ve A Milliler bu maçı 2-0 kazanmıştı. 2020 senesinde hizmete açılan stadyum, bu kez de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünde Ay-yıldızlılar'ın bir başka maçına sahne olacak.

Milliler, UEFA Uluslar Ligi turnuvasında Galler ve İzlanda'nın yanı sıra Karadağ'a karşı mücadele verecek.

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