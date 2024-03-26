Avusturya - Türkiye maçı CANLI İZLE | Milli maç saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avusturya - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

A Milli Futbol Takımı'mız ile Avusturya, EURO 2024 öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ

Avusturya: Schlager, Posch, Wöber, Danso, Mwene, Gregoritsch, Xaver Schlager, Seiwald, Laimer, Baumgartner, Schmid

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Avusturya - Türkiye maçı 26 Mart Salı günü saat 22:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE