Haberler A Milli Futbol Takımı Avusturya - Türkiye maçı CANLI İZLE | Milli maç saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avusturya - Türkiye maçı CANLI İZLE | Milli maç saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı'mız, Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. EURO 2024 öncesi hazırlık maçında Daniele Chiffi düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Avusturya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 21:36 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 22:19
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Avusturya - Türkiye maçı CANLI İZLE | Milli maç saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avusturya - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

A Milli Futbol Takımı'mız ile Avusturya, EURO 2024 öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ

Avusturya: Schlager, Posch, Wöber, Danso, Mwene, Gregoritsch, Xaver Schlager, Seiwald, Laimer, Baumgartner, Schmid

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Avusturya - Türkiye maçı 26 Mart Salı günü saat 22:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024 Devamını Oku BUNU DA OKU

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