Haberler A Milli Futbol Takımı Haydi hayırlısı

Haydi hayırlısı

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde 2024-25 sezonunda yer alacağı grup ve rakipler belli oldu. Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan Mehmet Büyükekşi ve TFF'den temsilciler katıldı. Millilerimizin UEFA Uluslar B Ligi 4. gruptaki rakipleri Galler, İzlanda ve Karadağ oldu. Kura çekiminde Büyükekşi'ye TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF yöneticiler Hamit Altıntop, Taner Senseven, Buğra İmamoğlu ve Türker Tozar eşlik etti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Haydi hayırlısı

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde 2024-25 sezonunda yer alacağı grup ve rakipler belli oldu. Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan Mehmet Büyükekşi ve TFF'den temsilciler katıldı. Millilerimizin UEFA Uluslar B Ligi 4. gruptaki rakipleri Galler, İzlanda ve Karadağ oldu. Kura çekiminde Büyükekşi'ye TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF yöneticiler Hamit Altıntop, Taner Senseven, Buğra İmamoğlu ve Türker Tozar eşlik etti.

BİRİNCİLER DİREKT A LİGİ'NE...

A Milli Takımımız'ın yer alacağı UEFA Uluslar B Ligi'nde statü şu şekilde işliyor. 4 grupta maçları lider tamamlayan takımlar direkt olarak bir sonraki sezon A Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak. B Ligi'nde grubu ikinci sırada bitiren takımlar ise A Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitiren takımlarla A Ligi'ne çıkmak için play-off maçı oynayacak. B Ligi'nde grubunu 3. bitiren takımlar, C Ligi'nin grup ikincileriyle C Ligi'ne düşmeme mücadelesi verecek. B Ligi'nde grubu dördüncü bitirenler ise direkt C Ligi'ne düşecek.

MAÇ TAKVİMİ BELİRLENDİ

UEFA Uluslar Ligi 2024-2025 sezonunun maç takvimi de belirlendi. Maç programı şu şekilde: 1 ve 2. maçlar: 5-10 Eylül 2024, 3 ve 4. maçlar: 10-15 Ekim 2024, 5 ve 6. maçlar: 14-19 Kasım 2024, Yarı finaller: 4-5 Haziran 2025, Final ve üçüncülük maçı: 8 Haziran 2025.

4 HAZİRAN'DA RAKİP İTALYA

EURO 2024'te mücadele edecek A Milli Takımın programı netleşiyor. Ay-yıldızlılar, turnuva öncesinde İtalya ile özel maça çıkacak. Milliler, 4 Haziran'da Bologna kentinde saat 21.45'te Gök Maviler'e rakip olacak. EURO 2032'yi ortaklaşa düzenleyecek iki ülke son olarak Konya'da karşılaşırken; kazanan 3-2'lik skorla İtalya olmuştu.

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