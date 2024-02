Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu!

UEFA Uluslar Ligi'nde kura çekimi Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi.

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

4. grupta yer alan millilerimiz; Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.

İŞTE KURA SONRASI GRUPLAR

A Ligi

Grup 1: Hırvatistan, Portekiz, Polonya, İskoçya.

Grup 2: İtalya, Belçika, Fransa, İsrail.

Grup 3: Hollanda, Macaristan, Almanya, Bosna - Hersek

Grup 4: İspanya, Danimarka, İsviçre, Sırbistan

B Ligi

Grup 1: Çekya, Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan

Grup 2: İngiltere, Finlandiya, İrlanda, Yunanistan

Grup 3: Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan

Grup 4: Galler, İzlanda, Karadağ, TÜRKİYE

C Ligi

Grup 1: İsveç, Azerbaycan, Slovakya, Estonya.

Grup 2: Romanya, Kosova, Güney Kıbrıs, Litvanya / Cebelitarık eşleşmesinin kazananı

Grup 3: Lüksemburg, Bulgaristan, Kuzey İrlanda, Belarus.

Grup 4: Ermenistan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya, Letonya

D Ligi

Grup 1: San Marino, Lihtenştayn, Litvanya/Cebelitarık kaybedeni

Grup 2: Moldova, Malta, Andorra

TURNUVA STATÜSÜ

Turnuvanın statüsüne göre A Ligi'nde gruplarını ilk 2 sırada bitiren 8 takım eşleşmeler sonucu 2025'teki final organizasyonuna katılacak. B ve C Liglerindeki 4 grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki 2 grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek. A ve B Liglerinde 4.sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde 4. sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek. Grup maçları 5 Eylül'de başlayacak. Final 8 Haziran 2025'te oynanacak.

İKİ ÖZEL MAÇ OLACAK

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında iki hazırlık mücadelesine çıkacak. 22 Mart Cuma Günü Budapeşte'de Macaristan ile, 26 Mart Salı günü ise Viyana'da Avusturya ile karşı karşıya geleceğiz. İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella bu iki karşılaşmada aday kadroya almayı düşündüğü isimlerin büyük bölümünü kullanacak.

TURNUVANIN MAÇ TAKVİMİ İSE ŞU ŞEKİLDE:

1 ve 2. maçları: 5-10 Eylül 2024

3 ve 4. maçları: 10-15 Ekim 2024

5 ve 6. maçları: 14-19 Kasım 2024

Yarı finaller: 4-5 Haziran 2025

Final ve üçüncülük maçı: 8 Haziran 2025