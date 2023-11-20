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A Milli Futbol Takımı'mız Galler ile oynayacağı maç ile beraber 622. maçına çıkacak

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı'mız, 21 Kasım Salı günü Galler ile karşı karşıya gelecek. Millilerimiz bu maçla beraber 622. maçına çıkacak. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 16:31
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A Milli Futbol Takımı'mız Galler ile oynayacağı maç ile beraber 622. maçına çıkacak

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında 21 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 622. müsabakaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 340'ı resmi, 281'i özel toplam 621 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet, 146 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 265'i deplasmanda, 272'si evinde, 84'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 850 gol attı, kalesinde 887 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 621 karşılaşmanın 537'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

Milliler, 621 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

VİNCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE DÖRDÜNCÜ MAÇ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde dördüncü maçına Galler karşısında çıkacak.

Montella yönetiminde oynadığı ilk üç karşılaşmayı da kazanan Türkiye, bu maçlarda 8 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, Montellla yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti.

Türkiye, Vincenzo Montella ile oynadığı üçüncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.

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