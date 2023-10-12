Barış Alper Yılmaz: Bugün tarih yazdık

EURO 2024 Elemeleri D Grubu maçında A Milli Futbol Takımımız Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Milli Takım 1-0 kazanarak EURO 2024 yolunda önemli bir adım attı.

Mücadele sonrası maçın galibiyet golünü kaydeden Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.

İŞTE BARIŞ ALPER YILMAZ'IN AÇIKLAMALARI:

"BUGÜN TARİH YAZDIK"

"Bugün burada tarih yazdık. Yeni hocamızla çok iyi başlangıç yaptık. Milletimize armağan olsun. Herkesi kutluyorum çok iyi mücadele ettik.

"MONTELLA'NIN ÇOK GÜZEL ENERJİSİ VAR"

Enerji çok güzel bir şey. Hocanın çok güzel bir enerjisi var. Golü hep birlikte kutlayalım dedim bu yüzden hocaya doğru koştum. Kısa sürede taktikler verdi bize. Elimizden geleni yaptık. Önemli olan yenmekti. Tarihe geçtiğimiz için mutluyuz."