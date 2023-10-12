Haberler A Milli Futbol Takımı Barış Alper Yılmaz: Bugün tarih yazdık

Barış Alper Yılmaz: Bugün tarih yazdık

A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan'a konuk oldu. Mücadeleyi 1-0 kazanan A Milli'ler liderliğe yükseldi. Maçın galibiyet golünü atan Barış Alper Yılmaz maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu. İşte Barış Alper'in açıklamaları...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 00:31
Barış Alper Yılmaz: Bugün tarih yazdık

EURO 2024 Elemeleri D Grubu maçında A Milli Futbol Takımımız Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Milli Takım 1-0 kazanarak EURO 2024 yolunda önemli bir adım attı.

Mücadele sonrası maçın galibiyet golünü kaydeden Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.

İŞTE BARIŞ ALPER YILMAZ'IN AÇIKLAMALARI:

"BUGÜN TARİH YAZDIK"

"Bugün burada tarih yazdık. Yeni hocamızla çok iyi başlangıç yaptık. Milletimize armağan olsun. Herkesi kutluyorum çok iyi mücadele ettik.

"MONTELLA'NIN ÇOK GÜZEL ENERJİSİ VAR"

Enerji çok güzel bir şey. Hocanın çok güzel bir enerjisi var. Golü hep birlikte kutlayalım dedim bu yüzden hocaya doğru koştum. Kısa sürede taktikler verdi bize. Elimizden geleni yaptık. Önemli olan yenmekti. Tarihe geçtiğimiz için mutluyuz."

DİĞER
TÜRKİYE PUAN DURUMU EURO 2024 D GRUBU: Zirveye çıktık! Euro 202 D grubunda Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanda?
Başkan Erdoğan Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu
Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
F.Bahçe'nin eski kaptanı G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik!
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2023
SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ | Silivri'de elektrik ne zaman gelecek? (12 Ekim 2023)
SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ | Sarıyer'de elektrik ne zaman gelecek? (12 Ekim 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik! Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik! 00:45
Montella: Birlikteliğimiz galibiyeti getirdi! Montella: Birlikteliğimiz galibiyeti getirdi! 00:33
Özkaçar: Birlik duygusunu hemen hissettirdi Özkaçar: Birlik duygusunu hemen hissettirdi 00:32
Barış Alper: Bugün tarih yazdık Barış Alper: Bugün tarih yazdık 00:04
İsmail Yüksek: Kazanacağımıza inanmıştık! İsmail Yüksek: Kazanacağımıza inanmıştık! 23:57
Beşiktaş için flaş teknik adam iddiası! Beşiktaş için flaş teknik adam iddiası! 23:27
Daha Eski
Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı 18:53
Montella'dan taktik açıklaması! Montella'dan taktik açıklaması! 19:08
Beşiktaş'ta G.Saray maçı hazırlıkları sürüyor Beşiktaş'ta G.Saray maçı hazırlıkları sürüyor 19:51
Selçuk İnan yeniden Süper Lige doğru Selçuk İnan yeniden Süper Lige doğru 19:52
Bigaspor İzmir'de turladı! Bigaspor İzmir'de turladı! 21:04
Letonya Ermenistan'ı devirdi! Letonya Ermenistan'ı devirdi! 21:09