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A Milli Futbol Takımı İstanbul'daki son çalışmasını yaptı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda perşembe akşamı deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, İstanbul'daki son antrenmanını gerçekleştirdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 15:11
A Milli Futbol Takımı İstanbul'daki son çalışmasını yaptı

Video görüntüleri eşliğinde yapılan taktiksel hazırlık sonrasında antrenman sahasına geçen ay-yıldızlılar, burada Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde basına kapalı bir çalışma yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda sırasıyla pas ve taktiksel çalışmalar yapıldı, son bölümde ise dar alanda kısa bir çift kale maç oynandı. Yusuf Sarı ile Merih Demiral bugünkü çalışmalarını takımdan ayrı olarak gerçekleştirdi. Millilerin, bu sabahki antrenmanını TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da takip etti.

A Milli Takım kafilesi, bugün saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Hırvatistan'ın Osijek kentine gidecek. Milliler, maçın oynanacağı Opus Arena'da TSİ 18.15'te yürüyüş yapacak. Yürüyüşün ardından, TSİ 19.00'da A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

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