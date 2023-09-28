Montella: Aile olmalıyız

A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Montella, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop'un katılımıyla 3 yıllık imzayı attı. Süper Lig'de 2 yıl görev yaptığının ve Türkiye'deki duygu ve kültürü çok iyi anladığını belirten 49 yaşındaki teknik adam, "Takım ruhu bizim için çok önemli, bunu sahaya yansıtmalıyız. Burada aile olmamız gerek" diye konuştu.

TAKTİK, OYUN KURMA, SAHADA DURMA

Geride kalan maçlarla ilgili analiz yaptıklarını, ancak önceliğin gelecek olduğunu vurgulayan İtalyan hoca şunları söyledi: Milli formayı giymek hediye değil, çok büyük bir prestijdir. Gelmeden önce başkanımızla ve Hamit Bey ile görüştük. Kaptanımız Hakan Çalhanoğlu ve bazı oyuncularla görüştük, sahada ve saha dışıyla ilgili bilgi alışverişimiz oldu. Taktik, geriden oyun kurma ve sahada durma, bizim ilk etapta düşündüğümüz konular.

"HER LİGİ TAKİP EDİYORUZ"

"Her ligi takip ediyoruz, en hazır olan, en iyi olan, fiziksel ve mental anlamda hazır olan oyuncuları milli takıma almak istiyoruz. Hem Trendyol Süper Lig'i hem Trendyol 1. Lig'i takip ediyoruz. İngiltere, Hollanda, Almanya'da, alt kategorileri takip ediyoruz."