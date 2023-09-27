A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi resmen başladı!

A Milli Futbol Takımı yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, TFF Hasan Doğan kamp ve eğitim tesislerinde düzenlenen törende 3 yıllık mukaveleye imza attı.

Düzenlenen törende Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İŞTE MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN AÇIKLAMALARI

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Bildiğiniz üzere geçen hafta eski teknik direktörümüz Stefan Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Stefan Kuntz'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında ona başarılar diliyorum. Yine geçtiğimiz hafta yeni teknik direktörümüz Montella ile anlaştığımızı kamuoyuna duyurmuştuk. Bu güzel aileye hoş geldin diyorum. Bu çok önemli görevinde başarılar diliyorum. Sayın Montella'nın futbolculuk kariyeri başarılarla dolu. Disiplinli, parlak ve geleceği olan bir futbol adamı. Adana Demirspor'un teknik direktörlüğü görevini başarıyla yerine getirdi. Hem başarısı hem saha dışındaki tutum ve davranışlarıyla kendisine sevgi ve saygı duyulmasını sağladı. Buradan gittiğinde Türkiye ile ilgili övgü dolu açıklamalar yaptı. Ne kadar mutlu olduğunu kamuoyuyla paylaştı. "U21 takımımız da hocamızın kontrolü olacak. Havuzdan futbolcu seçimi hocamız sorumlu olacak. Bütün takvim takvimini belirleyip, içimizden biri olarak bu görevi yerine getireceğiz. Hocamız İstanbul'da ikamet edecek."

Biz geldiğimizde Kuntz ile yapılan bir sözleşme vardı. Biz de istikrar açısından, bazı tepkilere rağmen Kuntz ile devam etme kararı aldık. Ermenistan maçından sonra da hocayla devam edeceğimiz yönünde açıklamalarda bulundum. Japonya maçından önce de aynı şeyi söyledim. Yerli veya yabancı hoca olarak aklımızdan biri geçmedi. Ama maç sonrasında hocamızın, futbolcuları kamuoyunun önüne atacak şekilde suçlayıcı ifadeleri ve 'bana kimse sahip çıkmıyor' gibi şanssız bir açıklaması oldu. Bunun futbolcularla arasında ciddi bir sıkıntı yaratacağını gördük."

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

Öncelikle Türkçe konuşamadığım için kusura ulaşamadım, o seviyeye gelemedim.

Bu ülkede çalıştığım için çok mutluyum. Futbolda bütün taraftarlara neşe getirmek istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'na giderek oradaki vatandaşlarımıza mutluluk yaşatmak istiyoruz. 2 yıldır Türkiye'deyim. Duyguları ve kültürü çok iyi anlıyorum. Bu duygular, çocukluğumda İtalya'da büyüdüğüm yerde gördüğüm insanların duygularıyla benzer. Bu hakkı kabul ederken hiç sormadım. İyi ve genç bir takım mevcut. Bütün halka, mutluluk futbol sayesinde yaşatmak istiyorum. Bir futbol kulübü temsil ediliyor. Maçı izledi, kendi futbol görüşüme göre karar verdi; en başarılı olamadı. Bu formayı giymek bir hediye değil büyük bir prestijdir. Çok önemli bir ulusu temsil ediyoruz. Bu önemli sorumluluğun üstesinden gelmeye çalışacağız. Tabii burada neler uygulayacağımızı daha düşünebiliriz ama neden burada olduğumu biliyorum. Kaynaşmayı ve buradaki pozitif havayı tekrar yansıtmak istiyoruz.

Ben milli takım hocası olarak buradayım. Maçları takip ediyorum, bunları kontrolüm altında yapacağım. Milli takım hocasının kendi ülkesini çok iyi tanıması lazım.

Birkaç ay önce deprem faciasında gördüğüm insanlar, o insanların gözüne baktığımda aldığım duyguyu içimde hissediyorum hala. Herkesi mutlu etmek istiyorum. Milli maçlar ve milli bayrak ile...