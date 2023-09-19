Montella ya da Avcı

Stefam Kuntz'la yolları ayırma kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu, yeni teknik arayışlarına başlamıştı. A Milli Takım koltuğu için birçok hocanın adı geçerken, listedeki isimler de düşmeye başladı. TFF'nin öncelikli olarak Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı isimleri üzerinde durduğu öğrenildi. Federasyon yetkilileri iki hocayla ön görüşme gerçekleştirdi

İTALYANLAR DUYURDU

İtalyan basınından Calcio Mercato, Montella ile temasları doğruladı. 49 yaşındaki hocanın teklif üzerine düşünmek için biraz zaman istediği ileri sürüldü. Montella için "Bir kulüpte çalışmayı tercih ederdi ancak bu kadar önemli bir milli takım kapıyı çaldığında fırsatı değerlendirmek mantıklı olur" yorumu yapıldı. TFF'nin yeni hocayı kısa sürede belirlemesi bekleniyor.

ÇARŞAMBA GÖRÜŞECEK

Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la ilgili açıklama yaptı. Resmi siteden yapılan duyuruda Alman çalıştırıcıyla çarşamba günü görüşme yapılacağı ifade edildi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yle yapılacak toplantının Riva'da gerçekleşeceği vurgulandı.