Haberler A Milli Futbol Takımı Montella ya da Avcı

Montella ya da Avcı

Kuntz’un yerine hoca arayışına başlayan millilerde iki isim listenin başında yer alıyor Ön görüşmeyi yapan TFF yetkilileri bu konudaki kararını kısa süre içerisinde verecek

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 06:50
Montella ya da Avcı

Stefam Kuntz'la yolları ayırma kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu, yeni teknik arayışlarına başlamıştı. A Milli Takım koltuğu için birçok hocanın adı geçerken, listedeki isimler de düşmeye başladı. TFF'nin öncelikli olarak Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı isimleri üzerinde durduğu öğrenildi. Federasyon yetkilileri iki hocayla ön görüşme gerçekleştirdi

İTALYANLAR DUYURDU

İtalyan basınından Calcio Mercato, Montella ile temasları doğruladı. 49 yaşındaki hocanın teklif üzerine düşünmek için biraz zaman istediği ileri sürüldü. Montella için "Bir kulüpte çalışmayı tercih ederdi ancak bu kadar önemli bir milli takım kapıyı çaldığında fırsatı değerlendirmek mantıklı olur" yorumu yapıldı. TFF'nin yeni hocayı kısa sürede belirlemesi bekleniyor.

ÇARŞAMBA GÖRÜŞECEK

Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la ilgili açıklama yaptı. Resmi siteden yapılan duyuruda Alman çalıştırıcıyla çarşamba günü görüşme yapılacağı ifade edildi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yle yapılacak toplantının Riva'da gerçekleşeceği vurgulandı.

DİĞER
Sanat dünyasından acı haber! Ünlü oyuncu Merve Kayaalp intihar etti!
Halk TV patronunun kaçak villasına İBB seyirci kaldı! Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde hala çıt yok
Müthiş başlangıç! Real ve City'e kafa tutuyor
Kartal’da isyan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TFF'den Stefan Kuntz açıklaması!
Milli Takım'da Montella sesleri! Ne yanıt verdi?
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
KAAN KAZGAN SAVAŞ CEBECİ KAVGASI! İşte o anlar...
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TÜRKİYE PERU VOLEYBOL MAÇI ŞİFRESİZ İZLE TÜRKİYE PERU VOLEYBOL MAÇI ŞİFRESİZ İZLE 06:04
Ne Karagümrük, ne Hatay Ne Karagümrük, ne Hatay 01:11
Beraberliğe üzülecekken... Beraberliğe üzülecekken... 01:09
Siftahgücü! Siftahgücü! 01:05
Feyzullah'tan bronz geldi Feyzullah'tan bronz geldi 01:02
Bodrum tam gaz Bodrum tam gaz 01:02
Daha Eski
Turgay Karslı: Sorumluluk hepimizin Turgay Karslı: Sorumluluk hepimizin 00:01
Volkan Demirel: Üzüldüğüm bir maç oldu Volkan Demirel: Üzüldüğüm bir maç oldu 00:00
Servet Çetin: Bu bizim canımızı yaktı Servet Çetin: Bu bizim canımızı yaktı 00:00
Volkan Demirel: Üzüldüğüm bir maç oldu Volkan Demirel: Üzüldüğüm bir maç oldu 23:54
Servet Çetin: Bu bizim canımızı yaktı Servet Çetin: Bu bizim canımızı yaktı 23:53
Türkiye Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 23:10