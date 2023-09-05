Merih Demiral'dan flaş transfer sözleri: Süper Lig'den...

A Milli Futbol Takımı, UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli Takım'ın başarılı stoperi Merih Demiral, Riva'daki antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

"AMACIMIZ ŞAMPİYONAYA KATILMAK"

Merih, "Şu an her şey iyi gidiyor. Önümüzdeki maçları kazanarak iyi bir ivme kazanacağımızı düşünüyorum. Liderlikten sonra bizim öncelikli amacımız gruptan çıkmak ve Avrupa Şampiyonası'na katılmak." dedi

"YENİ BİR DENEYİM"

Suudi Arabistan'a transferine de değinen Merih, "Transferimden dolayı çok mutluyum. Yeni bir deneyim benim için, biraz sıcak. Gayet mutluyum her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE DÖNME HEDEFİM OLMADI"

25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'den teklif alıp almadığına ilişkin soruya ise "Yakın zamanda Türkiye'ye dönmek gibi bir hedefim olmadı. Belki ileride." yanıtını verdi.