Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye ile karşılaşacak Japonya'nın aday kadrosu belli oldu

Türkiye ile karşılaşacak Japonya'nın aday kadrosu belli oldu

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı'yla hazırlık maçında karşılaşacak Japonya'nın aday kadrosu belli oldu. İki ekip, Belçika'nın Genk şehrinde 12 Eylül Salı günü karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 11:51
Türkiye ile karşılaşacak Japonya'nın aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı ile özel maçta karşılaşacak Japonya'nın aday kadrosu açıklandı.

Belçika'nın Genk şehrinde 12 Eylül Salı günü oynanacak müsabaka öncesinde teknik direktör Hajime Moriyasu tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Daniel Schmidt (K. Sint-Truidense), Kosuke Nakamura (Portimonense), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima).

Defans: Shogo Taniguchi (Al-Rayyan), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Ryoya Morishita (Nagoya Grampus), Koki Machida (Union Saint-Gilloise), Seiya Maikuma (Cerezo Osaka), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Hiroki Ito (Stuttgart), Daiki Hashioka (Sint-Truidense), Yukinari Sugawara (AZ Alkmaar).

Orta Saha/Forvet: Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito, Keito Nakamura (Reims), Takuma Asano (Bochum), Kyogo Furuhashi, Daizen Maeda (Celtic), Hidemasa Morita (Sporting), Daichi Kamada (Lazio), Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion), Ritsu Doan, (Freiburg), Atsuki Ito (Urawa Red Diamonds), Ayase Ueda (Feyenoord), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf), Takefusa Kubo (Real Sociedad).

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