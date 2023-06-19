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Kim Bayern Münih'te

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Napoli’de şampiyonluk sevincini tadan Kim Min Jae’nin yeni rotası Bayern Münih oluyor. Alman devi atağa kalktı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Kim Bayern Münih'te
Vitor Perreira döneminde Fenerbahçe'ye katılan Kim Min Jae için başkan Ali Koç "Onu 1 sezondan fazla elimizde tutmamız imkansız" demişti. Sezon başında Napoli'ye satılan Güney Koreli stoper burada gösterdiği performansla İtalyan ekibinin 33 yıl sonra kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Min Jae'nin Napoli'de kalması da zor görünüyor. 26 yaşındaki oyuncunun adı daha çok Manchester United ile anılıyordu. Ancak Bayern Münih de ciddi bir atak yaptı. Kim Min Jae'ye yakın kaynaklar, Güney Koreli oyuncunun Alman ekibinin teklifinden etkilendiğini belirttiler. Geçen sezon 45 maçta forma giydi. 2 gol, 2 asisti var. Bayern Münih'in bu transfer için kasasından 65 milyon euro civarında bir rakam çıkması bekleniyor. Manchester United ise son bir hamle yapmayı planlıyor.
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