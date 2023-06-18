Haberler A Milli Futbol Takımı Armanın hakkı

Armanın hakkı

Letonya sınavı sonrası oyuncuları ateşleyen Alman çalıştırıcı, “Bu armanın hakkını verdikten sonra hedefimize ulaşırız” diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 06:50
Armanın hakkı
Letonya'da zorlu galibiyetin ardından "Birlik olursak hedeflerimize ulaşırız" diyen milli takım hocası Stefan Kuntz, oyuncuları da benzer sözlerle kutlayıp motive etti. Alman çalıştırıcının maç sonrası soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı. Buna göre "Bu galibiyet sizin özel olduğunuzun göstergesi" sözleriyle konuşmasına başlayan Kuntz, "Hem ben hem de Türk milleti sizinle gurur duyuyor. Kendi kalitenizi yüzde yüz sahaya yansıttığınızda neler yapabileceğinizi bir kez daha gösterdiniz" ifadelerini kullandı. Alman hocanın ayrıca "Birlik içinde Avrupa Şampiyonası'na ulaşabiliriz. Bu arma için gayretinizi ortaya koymaya devam edin" dediği belirtildi. Bu arada Galler maçının Samsun'da oynanacak olmasını da olumlu karşılayan Kuntz, "Tam destek göreceğimizden eminim" diye konuştu.
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! Rekor ayrılık: Okan Buruk’un prensi Galatasaray tarihine geçecek…
Torreira’nın evlilik şartlarını kabul etmeyip ayrılan Devrim Özkan'dan yeşil ışık!
La Gazzetta'dan F.Bahçe iddiası: Pazarlık başlıyor!
Cimbom'a Beşiktaş'ın eski golcüsü önerildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A Milli Takım'da Galler mesaisi başladı!
A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi!
2023 AYT sayısal, sözel, eşit ağırlık net sayısına göre puan hesaplama
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nasıl hesaplanır
AYT çıkmış sorular ve çözümleri PDF
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Volkan Demirel'den flaş F.Bahçe açıklaması! Volkan Demirel'den flaş F.Bahçe açıklaması! 00:52
Anadolu Efes 16. kez şampiyon! Anadolu Efes 16. kez şampiyon! 00:52
İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması! İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması! 00:52
Resmi açıklama geldi! F.Bahçe'de yeni hoca... Resmi açıklama geldi! F.Bahçe'de yeni hoca... 00:52
Ümit Milli Takım dostluk maçında kazandı! Ümit Milli Takım dostluk maçında kazandı! 00:52
Koç'tan Yıldırım'a şok yanıt! "Yazıklar olsun" Koç'tan Yıldırım'a şok yanıt! "Yazıklar olsun" 00:52
Daha Eski
F.Bahçe'den Arda Güler açıklaması! F.Bahçe'den Arda Güler açıklaması! 00:52
F.Bahçe Genel Kurulu'nda kavga çıktı! F.Bahçe Genel Kurulu'nda kavga çıktı! 00:52
G.Saray'a 21'lik stoper! İşte bonservis bedeli G.Saray'a 21'lik stoper! İşte bonservis bedeli 00:52
Görüşmeler başlamıştı! Yönetimden süre istedi Görüşmeler başlamıştı! Yönetimden süre istedi 00:52
F.Bahçe'den yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu F.Bahçe'den yılın çalımı! Transfer tarihi belli oldu 00:52
İtalyan devinden G.Saraylı yıldıza kanca! İtalyan devinden G.Saraylı yıldıza kanca! 00:52