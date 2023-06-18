Armanın hakkı

Letonya'da zorlu galibiyetin ardından "Birlik olursak hedeflerimize ulaşırız" diyen milli takım hocası Stefan Kuntz, oyuncuları da benzer sözlerle kutlayıp motive etti. Alman çalıştırıcının maç sonrası soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı. Buna göre "Bu galibiyet sizin özel olduğunuzun göstergesi" sözleriyle konuşmasına başlayan Kuntz, "Hem ben hem de Türk milleti sizinle gurur duyuyor. Kendi kalitenizi yüzde yüz sahaya yansıttığınızda neler yapabileceğinizi bir kez daha gösterdiniz" ifadelerini kullandı. Alman hocanın ayrıca "Birlik içinde Avrupa Şampiyonası'na ulaşabiliriz. Bu arma için gayretinizi ortaya koymaya devam edin" dediği belirtildi. Bu arada Galler maçının Samsun'da oynanacak olmasını da olumlu karşılayan Kuntz, "Tam destek göreceğimizden eminim" diye konuştu.