Haberler A Milli Futbol Takımı LETONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Letonya - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

LETONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Letonya - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan başlıyor. A Milli Futbol Takımı'mız, Letonya deplasmanına konuk olacak. Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız mutlak galibiyet hedefliyor. Müsabaka Macar hakem Tamas Bognar düdük çalacak. Maçı canlı ve şifresiz izlemek isteyenler detayları arama motorlarıda araştırıyor. Peki, Letonya - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 09:40
LETONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Letonya - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Letonya - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ile kozlarını paylaşacak. Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız elemelere galibiyet ile başlamak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LETONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Letonya - Türkiye maçı 16 Haziran Cuma günü saat 21:45'te TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

9. RANDEVU

Milliler bugüne kadar Letonya ile 8 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar 2 galibiyet elde ederken, 1 kez de yenildi. 5 müsabaka ise berabere sona erdi. Kırmızı-beyazlı takım, Letonya ağlarına 15 gol gönderirken, kalesinde de 12 gol gördü. İki ülke son olarak 11 Ekim 2021 tarihinde Riga'da karşılaştı ve ay-yıldızlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.

MİLLİLERİN 615. MAÇI

A Milli Futbol Takımı, Letonya mücadelesiyle tarihindeki 615. müsabakasını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 335'i resmi, 279'u özel olmak üzere toplamda 614 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 237 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 232 mağlubiyet, 145 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 834 gol kaydederken, kalesinde ise 878 gole engel olamadı.

STEFAN KUNTZ İLE 17. KARŞILAŞMA

Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 16 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda milli takım 10 galibiyet elde ederken, 4 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler, geride kalan 16 mücadelede rakip fileleri 38 kez havalandırıp, kalesinde 19 gol gördü.

TAMAS BOGNAR DÜDÜK ÇALACAK

Letonya ile Türkiye arasındaki karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan hakem Tamas Bognar yönetecek. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gergo Bogar olacak. VAR'da Luca Pairetto, AVAR'da da Katalin Kulcsar yer alacak.

ADAY KADRO

Millilerde sağ arka adalesinden sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı.

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Kenan Karaman (Schalke 04), Arda Güler (Fenerbahçe), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)
Forvet: Umut Bozok (Trabzonspor), Umut Nayir (Eyüpspor)

DİĞER
Son dakika haberleri: Letonya-Türkiye maçı öncesi flaş sözler! "Stefan Kuntz uzun bir tatile çıkar"
Gelin kaynana parmak ısırtıyor "Güzeller güzeli annemiz iyi ki doğdun" Perihan Savaş'a gelini Melis Ketenci'den doğum günü kutlaması
Beşiktaş'tan Quaresma kararı! Transfer...
Paredes G.Saray'a! Bonservis bedeli...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tek yol zafer! İşte Kuntz'un 11'i
Kuntz'tan Arda Güler sözleri!
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) taban puanları 2023
Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) taban puanları 2023
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) taban puanları 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Letonya - Türkiye maçı saat kaçta? Letonya - Türkiye maçı saat kaçta? 09:15
Paredes G.Saray'a! Bonservis bedeli... Paredes G.Saray'a! Bonservis bedeli... 09:06
Türkiye - Macaristan maçı saat kaçta? Türkiye - Macaristan maçı saat kaçta? 09:00
Valencia'nın yeni maaşı dudak uçuklattı Valencia'nın yeni maaşı dudak uçuklattı 08:55
TÜRKİYE KANADA MAÇI CANLI İZLE 📺 TÜRKİYE KANADA MAÇI CANLI İZLE 📺 08:44
DENSWİL’den ‘kalıyorum’ mesajı DENSWİL’den ‘kalıyorum’ mesajı 08:25
Daha Eski
TREZEGUET ŞOV YAPTI TREZEGUET ŞOV YAPTI 08:24
Büyük umutlarla gelmişti! F.Bahçe'ye veda ediyor Büyük umutlarla gelmişti! F.Bahçe'ye veda ediyor 01:38
Büyük umutlarla gelmişti! F.Bahçe'ye veda ediyor Büyük umutlarla gelmişti! F.Bahçe'ye veda ediyor 01:38
Potanın Perileri Avrupa Şampiyonası'na kötü başladı Potanın Perileri Avrupa Şampiyonası'na kötü başladı 00:38
Fırtına yeni ön liberosunu Çin'de buldu! Fırtına yeni ön liberosunu Çin'de buldu! 00:38
G.Saray'dan yılın bombası! Geri dönüyor G.Saray'dan yılın bombası! Geri dönüyor 00:38