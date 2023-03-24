Haberler A Milli Futbol Takımı Cengiz Ünder Ermenistan - Türkiye maçı öncesi konuştu! "EURO 2024'e katılmayı çok istiyoruz"

Cengiz Ünder Ermenistan - Türkiye maçı öncesi konuştu! "EURO 2024'e katılmayı çok istiyoruz"

Son dakika spor haberi: EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'a konuk olacak A Milli Takım'da yıldız futbolcu Cengiz Ünder, mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi. Cengiz, bu turnuvaya katılmayı çok istediklerini söyledi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 17:56 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 18:13
Cengiz Ünder Ermenistan - Türkiye maçı öncesi konuştu! "EURO 2024'e katılmayı çok istiyoruz"

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında cumartesi günü Ermenistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Republican Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu Cengiz Ünder açıklamalarda bulundu.

Milli Takıma farklı bir heyecanla geldiğini söyleyen Cengiz Ünder, "Milli takımda olmak farklı bir duygu. Buraya farklı heyecanlarla geliyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Oynadığımda bunu sahada iyi bir şekilde gösterdiğimi düşünüyorum. Cumartesi günkü maçta da bunu çok iyi yapacağımı biliyorum. Takımımızın durumu gayet iyi. Hepimizin birbirine yaşları çok yakın. Şu an her şey yolunda. Maça konsantreyiz. Amacımız yarın 3 puanı alıp Hırvatistan maçına en iyi şekilde hazırlanmak" dedi.

"SAHAYA ÇIKIP KAZANMAK İSTİYORUZ"

Ermenistan Milli Takım oyuncusu Mkhitaryan ile iyi ilişkilerinin olduğuna değinen Ünder, "Mkhitaryan ile Roma'da oynadık. İyi bir arkadaşımdı. Sürekli konuşuyorduk. Onun burada olup olmaması bizi ilgilendirmiyor. Biz sahaya çıkıp kazanmak istiyoruz. Bunun dışında bir şey düşünmüyorum. Amacımız, maçı kazanıp Türkiye'ye mutlu bir şekilde dönmek. Biz futbolcuyuz. İşimizi yapmaya geldik. Cumartesi maçımızı oynayıp ülkemize güzel bir şekilde dönmek istiyoruz" diye konuştu.

"BU TURNUVANIN BİZİM İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Turnuvanın önemli olduğunu dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, "Takım arkadaşlarımla sürekli bunu konuşuyoruz. Son Avrupa Şampiyonası'nın ardından bu turnuvanın bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Öncelik en iyi şekilde elemelere başlamak. Almanya'da olmak bizim için çok önemli çünkü orada çok fazla gurbetçimiz var. Günden güne daha iyi bir takım haline geliyoruz. Zamanımız var. Bu turnuvaya katılmayı çok istiyoruz. Hocamızla da sürekli bunu konuşuyoruz" şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIMDAKİ ROLÜM DAHA FARKLI"

Milli Takım formasıyla daha fazla gol attığını söyleyen Cengiz Ünder, "Marsilya'da bu sisteme başladığımda benim için gerçekten çok zordu. Hocamız benden çok fazla defans yapmamı istiyordu. Zaman geçtikçe bu yönümü geliştirdim. Şu an Bütün maçlarda oynuyorum. Bu sistemde oynadığım için kendimi daha iyi hissediyorum. Milli takımdaki rolüm ise daha farklı. Burada daha fazla gol atıyorum. Cumartesi bunu tekrar yapacağım" dedi.

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