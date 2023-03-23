Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Futbol Takımı Ermenistan maçının İstanbul etabının hazırlıklarını tamamladı!

A Milli Futbol Takımı Ermenistan maçının İstanbul etabının hazırlıklarını tamamladı!

UERA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde ilk maçına Ermenistan karşısında çıkacak A Milli Takım Futbol Takımı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 20:35
A Milli Futbol Takımı Ermenistan maçının İstanbul etabının hazırlıklarını tamamladı!

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmana aday kadrodaki tüm futbolcular katıldı.

Isınmanın ardından dar alanda pas çalışmalarıyla süren idmanda hücum varyasyonları üzerinde duruldu. Son bölümde ise duran top ve şut çalışmaları gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlı kafile, yarın öğle saatlerinde Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gidecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve milli futbolcu Cengiz Ünder, Ermenistan maçına ev sahipliği yapacak Republican Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da statta yapacak.

DİĞER
Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, hangi gün? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Hatay'da! Deprem bölgesinde Mehmetçik ile ilk iftar
Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu
3 büyükler Sambacı yıldızın peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çağlar'dan Omuz Omuza kampanyasına destek çağrısı!
Ermenistan maçına İspanyol hakem!
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
Orucu en erken açan iller
En son hangi il iftar yapıyor?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Zenit ile yenişemedi! F.Bahçe Zenit ile yenişemedi! 20:51
Aslan A. Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü! Aslan A. Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü! 20:42
Milliler hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı! Milliler hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı! 20:35
Çağlar'dan Omuz Omuza kampanyasına destek çağrısı! Çağlar'dan Omuz Omuza kampanyasına destek çağrısı! 18:50
Taner Taşkın: Zorlu maçlar oynayacağız Taner Taşkın: Zorlu maçlar oynayacağız 18:47
Kayserispor'da Trabzonspor mesaisi devam ediyor! Kayserispor'da Trabzonspor mesaisi devam ediyor! 18:46
Daha Eski
Kartal derbi hazırlıklarını sürdürdü! Kartal derbi hazırlıklarını sürdürdü! 18:41
F.Bahçe - Zenit | CANLI F.Bahçe - Zenit | CANLI 18:36
Mert Hakan: Her zaman depremzedelerin yanında olacağız Mert Hakan: Her zaman depremzedelerin yanında olacağız 18:21
Jorge Jesus: Yardımlaşma ruhunu göstermek istiyoruz! Jorge Jesus: Yardımlaşma ruhunu göstermek istiyoruz! 18:20
Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu 16:51
Maxim açıkladı! "Beşiktaş'ta devam etmek..." Maxim açıkladı! "Beşiktaş'ta devam etmek..." 16:46