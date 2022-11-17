Haberler A Milli Futbol Takımı İrfan Can Kahveci ile Orkun Kökçü Milli Takım kampından ayrıldı

İrfan Can Kahveci ile Orkun Kökçü Milli Takım kampından ayrıldı

Son dakika spor haberleri... TFF'den yapılan açıklamada, İrfan Can Kahveci ile Orkun Kökçü'nün iki oyuncunun kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde A Milli Takım kampından ayrıldığı bildirildi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 11:58 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 12:08
İrfan Can Kahveci ile Orkun Kökçü Milli Takım kampından ayrıldı

Çekya ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, A Milli Takım kampından ayrıldı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

A Milli Takım'ın 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile oynayacağı özel maç öncesinde aday kadroda değişikliğe gidildi. Milli futbolcularımız İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. Bendine istinaden, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı.

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