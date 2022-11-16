Haberler A Milli Futbol Takımı Ozan Kabak Türkiye - İskoçya maçının ardından konuştu

Ozan Kabak Türkiye - İskoçya maçının ardından konuştu

A Milli Takımı'mız İskoçya'yı Diyarbakır'daki hazırlık karşılaşmasında 2-1 mağlup ederken mücadelede ilk golü Ozan Kabak kaydetti. Ozan Kabak maçın ardından attığı gol ve taraftarlar hakkında ilgi çeken sözlere yer verdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 22:24
Ozan Kabak Türkiye - İskoçya maçının ardından konuştu

A Milli Takım Diyarbakır'da oynanan hazırlık mücadelesinde İskoçya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Keyifli müsabakada ilk gol Ozan Kabak'tan geldi. Milli yıldız attığı gol ve maçın atmosferi hakkında açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAYI SONUNA KADAR HAK ETTİK"

Futbolcu yaptığı açıklamada, "Çok zor bir maçtı aslında ama takım olarak çok iyi mücadele ettik. Zaman zaman ikinci yarı topu onlara versek de maçın genelinde biz hakimdik oyuna. Kazanmayı sonuna kadar hak ettik."

"Diyarbakırlılar'a çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir atmosfer yarattılar. Oynaması çok keyifliydi."

"İlk milli golüm. Ailem buradaydı. Benim için özel bir andı. Nice maçlara ve nice gollere diyelim." ifadelerine yer verdi.

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