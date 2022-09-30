Shevchenko Covid-19 engeline takıldığı için A Milli Takım'ın başına Stefan Kuntz getirilmiş!

Hürriyet yazarı Tahir Kum, A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sonrası Stefan Kuntz getirilene kadar geçen sürede görüşülen teknik adamlar ile ilgili dikkat çeken ifadelere yer verdi.

''Lüksemburg ve Faroe Adaları karşısında ortaya koyduğumuz Futbol ve aldığımız sonuçlar. Kimsenin gözü grupta oynadığımız maçlarda aldığımız 13 puanı ilk 4 maçta gol yemeden attığımız 14 golü görmüyor. Ülke futbolu yine moralsiz, yine keyifsiz, yine karamsar. Grupta oynadığımız 6 maçın ilk 4'ü süper ama son 2'si berbat. Her ne kadar bardağın dolu tarafı çok olsa da boş tarafı revaçta!''

''BU İŞ BÖYLE GİTMEZ''

Şu son iki maçta oynanan rezil futbola bakanların ortak kararı şöyle: "Bu iş böyle gitmez, Kuntz'la olmaz."

''Stefan Kuntz da kim arkadaş? Kariyeri, tecrübesi ne? Bugüne kadar üst düzeyde nerede görev yapmış? Milli Takım teknik direktörlük koltuğu bu kadar basit bir yer mi?''

''59 YAŞINDAKİ CHERCHESOV 'YAŞLI' DİYE VETO EDİLDİ''

''İlk gündeme gelen isimlerden biri Rusya Milli Takımı'ndan yeni ayrılan Stanislav Cherchesov olur. 1963 doğumlu olan 59 yaşındaki Cherchesov ismi masaya yatırıldığında ortak görüş; genç, hedefi olan ve başarıya aç bir isim olması yönünde fikir birliğine varılır ve Cherchesov'la birlikte gündeme gelen o kariyerli yaşlı teknik adamlar listeden elenir. Ardından gündeme gelen ve çoğunluğun olurunu alan isim Ukrayna Milli Takımın'ın genç teknik direktörü 46 yaşındaki Andriy Shevchenko olur.''

''Altıntop, Shevchenko ile bir telefon görüşmesi yapar. Bu görüşme olumlu geçince ikinci konuşmayı TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı yapar. Sonuç yine olumlu olunca Shevchenko'da karar kılınır.''

''İNGİLTERE'NİN KIRMIZI LİSTESİ HER ŞEYİ ALT ÜST ETTİ''

''Shevchenko, TFF yöneticileriyle görüşmeler yaptığı sırada İtalya'dadır. İstanbul'a yüz yüze görüşmeye davet edilir. Bir gün süre ister ve telefonu kapatır. Ancak bir gün sonra Ukraynalı teknik adam, Covid-19 sebebiyle İstanbul'a gelmesinin mümkün olamayacağını söyler. Gerekçesi de; ailesi İngiltere'dedir.''

''Birkaç gün içinde İngiltere'ye gitmek zorunda olan Shevchenko İstanbul'a gelmesi halinde, İngiltere'nin Türkiye'yi o dönem kırmızı listeye almasından dolayı 10 gün gibi bir karantina sürecinin olacağını anlatır. Bizimkiler "Peki" diyerek telefonu kapatır.''

''STEFAN KUNTZ, CHERCHESOV'DAN 1 YAŞ DAHA BÜYÜK''

''TFF kanadı Shevchenko'da ortaya çıkan bu sürpriz krizden sonra bir taraftan "Ne yapalım" diye kara kara düşünürken, bir taraftan da diğer adayların durumunu tekrar masaya yatırır. O sırada Hamit Altıntop adaylar arasında yer alan ve "Olur" cevabını da aldığı, 'yaşlı' diye veto edilen Cherchesov'dan 1 yaş büyük olan 1962 doğumlu Stefan Kuntz'un durumunu anlatır ve gelebileceğini söyler.''