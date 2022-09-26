İlk 11’de 6 değişiklik

Alman teknik adam; kaleci Uğurcan, Çağlar, Orkun, Halil, Cengiz ve Enes'in yerine ilk 11'de Altay Bayındır, Ozan Kabak, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun'a şans verdi.



ZEMİN, SOĞUK, RÜZGAR...

Milli Takımımız, Faroe Adaları karşısında zorlu şartlarda mücadele etti. Torsvollur Stadı'nın zeminin suni çim olması bu şartlara alışık olmayan takımımız için olumsuz bir etkendi. Aynı zamanda soğuk hava ve yaklaşık 95 km/saat hızı bulan rüzgar da maçı olumsuz etkiledi.



KEREM'İN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

İlk devrede Kerem Aktürkoğlu ile bir gol bulduk ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İrfan Can Kahveci'nin nefis pasında Kerem topla buluştu, aşırtma bir vuruşla ağları sarstı. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. 23 yaşındaki oyuncu da bu sırada az farkla ofsaytta olduğunu söyledi. VAR da ofsaytı onayladı.

OZAN KABAK BU KEZ OYNADI

3-3 biten Lüksemburg maçında Kuntz'un en çok eleştirildiği nokta devre arasında Ozan Kabak'ı stopere almayıp, o bölgede Tolga Ciğerci'yi oynatmasıydı. Alman hoca, "sakattı" dediği Ozan'ı bu kez ilk 11'de sahaya sürdü. Kaan Ayhan'la birlikte tandem yaptı.

YENİLER KULÜBEDE BAŞLADI

Teknik direktör Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosuna 3-3 berabere biten Lüksemburg karşılaşmasından sonra davet ettiği 4 oyuncuyu yedekler arasında tuttu. Cenk Özkaçar, Ravil Tagir, Berkay Özcan ve Umut Bozok, dün milli takımın yedek kulübesinde yer aldı.