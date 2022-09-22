Milli Takım B Ligi aşkına sahaya çıkıyor! İşte Kuntz'un Lüksemburg maçı muhtemel 11'i

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki 5. maçında bugün Lüksemburg'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Gruptaki sırasıyla sahasında Faroe Adaları'nı 4-0, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden milli takım, son maçında da sahasında Litvanya'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip 12 puanla lider durumda bulunuyor.

AY-Yıldızlılarımızın bu karşılaşmadan alacağı 1 puan, grubu lider bitirmesini ve B Ligi'ne yükselmesini garantileyecek. Gruptaki tek yenilgisini sahasında Türkiye'den alan Lüksemburg ise 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Öte yandan ay-yıldızlı ekipte Salih Özcan, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Milli takımda sakatlığı bulunan Merih Demiral'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.

TÜRKİYE - LÜKSEMBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: ALTAY, ZEKİ, OZAN, KAAN, FERDİ, İRFAN CAN, ORKUN, CENGİZ, HALİL, KEREM, SERDAR

LÜKSEMBURG: MORİS, MAHMUTOVİC, CHANOT, MARTİNS, PİNTO, BARREİRO, GERSON, THİLL, BOHNERT, SİNANİ, RODRİGUES

8'İNCİ GALİBİYET İÇİN

Türkiye, Stefan Kuntz yönetiminde 11. maçına çıkacak. Milli takım, Kuntz ile 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 28 kez havalandırıp, 9 gol yedi. A Milli Takım, Kuntz'la çıktığı UEFA Uluslar C Ligi'ndeki ilk maçında İstanbul'da Faroe Adaları'nı 4-0, sonra Litvanya'yı 6-0, ardından Lüksemburg ve Litvanya'yı 2-0'lık skorlarla yendi.

BU YILKİ 7'NCİ MAÇ

Milliler, Lüksemburg mücadelesiyle 2022 yılındaki yedinci maçını oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, bu yıl oynadığı 6 maçta 17 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü. Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta Portekiz'e 3-1 mağlup olmuştu. Ayyıldızlı ekip, geçen yıl oynadığı 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşarken 32 gol atıp, kalesinde 25 gol gördü.