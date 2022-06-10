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Stefan Kuntz Lüksemburg - Türkiye maçı öncesi konuştu: Rıdvan Yılmaz'ı riske etmeyeceğiz

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar C Ligi Grup 1'de Türkiye'nin Lüksemburg ile deplasmanda oynayacağı mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi. Alman teknik adam, Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığı bulunduğunu ve Lüksemburg karşılaşmasında kendisini riske etmeyeceklerini açıkladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 18:47 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 19:17
Stefan Kuntz Lüksemburg - Türkiye maçı öncesi konuştu: Rıdvan Yılmaz'ı riske etmeyeceğiz

UEFA Uluslar C Ligi Grup 1'de mücadele eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki üçüncü maçında Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek.

Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, cumartesi günü oynanacak mücadele öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kuntz'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Lüksemburg, bireysel ve taktiksel olarak bakınca gruptaki en iyi rakibimiz diyebiliriz. Oyuncularımızı en mükemmel şekilde maça hazırlamaya çalıştık. Rıdvan'ın ağrıları var, onu riske etmeyeceğiz.

Takım ruhu, iyi performans gösterebilmenin temelidir. Oyuncularımızı buna göre seçiyoruz. Takım ruhunu iyi tutacak kararları iyi verebilmek önemli. Örneğin kalecilerimize, kampın 2 veya 3. gününde hangi maçta hangi kalecinin oynayacağını ifade ettik.

Tabii ki Lüksemburglu oyuncuları biliyoruz ama kendi takımıma alacak kadar derinlemesine tanımıyorum, kendi takımıma konsantreyim. İki tane oyuncusunun ülkemizde oynadığını biliyoruz.

Bir hoca olarak takımınızın sık sık gelişmesini isteriz. Bu Uluslar Ligi maçlarını EURO 2024 Eleme karşılaşmalarının provası olarak görüyoruz. Bu yüzden oyuncularımdan konsantre ve ciddiyet istiyorum.

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