Stefan Kuntz Lüksemburg - Türkiye maçı öncesi konuştu: Rıdvan Yılmaz'ı riske etmeyeceğiz

UEFA Uluslar C Ligi Grup 1'de mücadele eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki üçüncü maçında Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek.

Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, cumartesi günü oynanacak mücadele öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kuntz'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Lüksemburg, bireysel ve taktiksel olarak bakınca gruptaki en iyi rakibimiz diyebiliriz. Oyuncularımızı en mükemmel şekilde maça hazırlamaya çalıştık. Rıdvan'ın ağrıları var, onu riske etmeyeceğiz.

Takım ruhu, iyi performans gösterebilmenin temelidir. Oyuncularımızı buna göre seçiyoruz. Takım ruhunu iyi tutacak kararları iyi verebilmek önemli. Örneğin kalecilerimize, kampın 2 veya 3. gününde hangi maçta hangi kalecinin oynayacağını ifade ettik.

Tabii ki Lüksemburglu oyuncuları biliyoruz ama kendi takımıma alacak kadar derinlemesine tanımıyorum, kendi takımıma konsantreyim. İki tane oyuncusunun ülkemizde oynadığını biliyoruz.

Bir hoca olarak takımınızın sık sık gelişmesini isteriz. Bu Uluslar Ligi maçlarını EURO 2024 Eleme karşılaşmalarının provası olarak görüyoruz. Bu yüzden oyuncularımdan konsantre ve ciddiyet istiyorum.