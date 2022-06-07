Haberler A Milli Futbol Takımı Litvanya - Türkiye maçı CANLI izle! Litvanya Türkiye maçı canlı anlatım | Türkiye maçı izle

Litvanya - Türkiye maçı CANLI izle! Litvanya Türkiye maçı canlı anlatım | Türkiye maçı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Ligi 1. Grup'ta Türkiye, deplasmanda Litvanya'ya konuk oluyor. İlk maçında Faroe Adaları'nı farklı geçen ay-yıldızlılar, grupta 2'de 2 yapma peşinde. Vilniaus LFF Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Novak Simovic düdük çalıyor. Litvanya - Türkiye maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 21:39 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 21:49
Litvanya - Türkiye maçı CANLI izle! Litvanya Türkiye maçı canlı anlatım | Türkiye maçı izle

Litvanya ile Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlılar, Vilniaus LFF Stadyumu'nda oynanan müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Novak Simovic yönetiyor. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Milan Mitic oldu.

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇINDA İLK 11'LER
Litvanya: Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov, Laukzemis.

Türkiye: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Doğukan Sinik, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Litvanya - Türkiye maçı 7 Haziran Salı günü saat 21:45'te başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

LİTVANYA İLE İLK MAÇ
A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçıyla tarihinde 606. kez sahaya çıktı. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 328'i resmi, 277'si özel 605 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 231 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı. Milli takım, karşı karşıya geldiği Litvanya ile tarihinde ilk kez mücadele ediyor.

2022'DEKİ ÜÇÜNCÜ MAÇ
Milliler, Litvanya mücadelesiyle 2022 yılındaki üçüncü maçını oynuyor. Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olmuştu. Milli takımın tek golü Burak Yılmaz'dan gelmişti. Türkiye, ikinci maçını ise Faroe Adaları ile oynadı ve sahadan 4-0 galip ayrıldı.

DİĞER
Robert Lewandowski Bayern Münih’e resti çekti! Yıldız oyuncudan Alman devine ağır sözler…
Esra Erol acılı annenin sesine kulak verdi! Ancak yaşanılanlar herkesi şaşkına çevirdi! Telefonda çığlıklar attı
İşte Özbek'in transfer bombaları!
Ozan Tufan'ın yeni takımı belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A Milli Takım'ın Litvanya maçı 11'i açıklandı!
Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta?
AĞIZ KURULUĞU NEDEN OLUR?
SUDA DOĞUM NEDİR?
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalya - Macaristan | CANLI İtalya - Macaristan | CANLI 21:42
Almanya - İngiltere maçı CANLI Almanya - İngiltere maçı CANLI 21:39
Litvanya - Türkiye maçı CANLI Litvanya - Türkiye maçı CANLI 21:19
Galatasaray - Sivasspor | CANLI Galatasaray - Sivasspor | CANLI 20:38
A Milli Takım'ın Litvanya maçı 11'i açıklandı! A Milli Takım'ın Litvanya maçı 11'i açıklandı! 19:51
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes CANLI Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes CANLI 19:44
Daha Eski
Ozan Tufan'ın yeni takımı belli oldu! Ozan Tufan'ın yeni takımı belli oldu! 19:28
Luis Suarez'den transfer telefonuna flaş yanıt! Luis Suarez'den transfer telefonuna flaş yanıt! 19:12
Ümraniyespor'da Tarık Aksar yeniden başkan Ümraniyespor'da Tarık Aksar yeniden başkan 18:45
TOFAŞ Başantrenör Ahmet Çakı ile yollarını ayırdı TOFAŞ Başantrenör Ahmet Çakı ile yollarını ayırdı 18:44
Sakaryaspor Hakan Yavuz'la sözleşme imzaladı! Sakaryaspor Hakan Yavuz'la sözleşme imzaladı! 18:15
"Tüm altyapımızı daha da güçlendireceğiz" "Tüm altyapımızı daha da güçlendireceğiz" 18:05