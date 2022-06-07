Litvanya - Türkiye maçı CANLI izle! Litvanya Türkiye maçı canlı anlatım | Türkiye maçı izle

Litvanya ile Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlılar, Vilniaus LFF Stadyumu'nda oynanan müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Novak Simovic yönetiyor. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Milan Mitic oldu.





LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇINDA İLK 11'LER

Litvanya: Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov, Laukzemis.

Türkiye: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Doğukan Sinik, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Litvanya - Türkiye maçı 7 Haziran Salı günü saat 21:45'te başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

LİTVANYA İLE İLK MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçıyla tarihinde 606. kez sahaya çıktı. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 328'i resmi, 277'si özel 605 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 231 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı. Milli takım, karşı karşıya geldiği Litvanya ile tarihinde ilk kez mücadele ediyor.



2022'DEKİ ÜÇÜNCÜ MAÇ

Milliler, Litvanya mücadelesiyle 2022 yılındaki üçüncü maçını oynuyor. Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olmuştu. Milli takımın tek golü Burak Yılmaz'dan gelmişti. Türkiye, ikinci maçını ise Faroe Adaları ile oynadı ve sahadan 4-0 galip ayrıldı.