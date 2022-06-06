Hamit Altıntop: Yeni bir sayfa açtık

A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Litvanya yolculuğu öncesinde açıklamalarda bulundu. Faroe Adaları zaferinden mutlu olan Altıntop, yeni bir sayfa açtıklarını söyledi. Son iki maçta Portekiz ve İtalya'ya kaybettiklerini hatırlatan Altıntop, "İki maçta da kafa kafaya oynadık. Öğrenmemiz gereken şeyler olduğunu herkes onayladı. Yeni bir sayfa açtık. Hedef 2024. Herkes bu grupta olmamamız gerektiğini söylüyor. Geçmişteki performanslardan dolayı yerimiz burası. Bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.



UMUT VAAT EDİYOR

Milli takım formasını ilk kez giyen Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili soruya, "Kıymetli olduğunu altını çizerek söyledik. Kendi kulübünde de çok iyi performanslar gösterdiği için burada. Umarım, ileride daha başarılı olacaktır. Onun için de iyi bir başlangıç oldu" yanıtını verdi. Hamit Altıntop son olarak Burak Yılmaz'ın vedasının ardından yeni dönemdeki forvet hattı için, "Milli Takım'da da dünyada olduğu dönem dönem eksikler olabiliyor. Enes, Serdar, Halil, Umut... Başka alternatifler var. Tiago bize katıldı. Bunlar umut vaat ediyor" değerlendirmesinde bulundu.



YARDIMCI: İYİ YOLDAYIZ

TFF Başkanı Servet Yardımcı, "İyi bir başlangıç yaptık. 4 maçı da almak istiyoruz. Yeni bir jenerasyon var, iyi yoldayız. 4 maçı kazanıp, Avrupa Şampiyonası Elemeleri için iyi bir hale gelmek istiyoruz" dedi.