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A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Litvanya ile oynayacakları maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Rıdvan Yılmaz katılmadı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 20:24
A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yarın deplasmanda Litvanya ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Karşılaşmanın oynanacağı LFF Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Rıdvan Yılmaz katılmadı.

Kuntz'un saha ortasında oyuncularıyla yaptığı konuşmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman yarı sahada atak sonlandırma ve savunma çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Litvanya karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

Ay-yıldızlı ekip yarın sabah gerçekleştireceği çalışmayla Litvanya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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