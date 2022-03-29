Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye İtalya maçı sonrası Stefan Kuntz'tan mağlubiyet yorumu: Üzgünüz ama dersler çıkartacağımız maçlar oldu

Türkiye İtalya maçı sonrası Stefan Kuntz'tan mağlubiyet yorumu: Üzgünüz ama dersler çıkartacağımız maçlar oldu

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 3-2 mağlup olduğumuz İtalya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, "İki maç kaybettik, bundan dolayı üzgünüz ama dersler çıkartacağımız maçlar oldu." dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 00:14 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 00:30
Türkiye İtalya maçı sonrası Stefan Kuntz'tan mağlubiyet yorumu: Üzgünüz ama dersler çıkartacağımız maçlar oldu

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 3-2 mağlup olduğumuz İtalya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"İki maç kaybettik, bundan dolayı üzgünüz ama dersler çıkartacağımız maçlar oldu.

Kendimizi geliştireceğiz. Bu süreçte herkes performansını gördü ve neleri geliştirmesi gerektiğini anladı. Salih Özcan için mutluyum. Doğukan Sinik de ilk kez oynadı. Performans bizim için çok önemli. Oyuncularımızı bununla yargılıyoruz.

Portekiz 11 milyonluk nüfusa sahip ama FIFA sıralamasında 8. durumdalar. Dünyanın birçok liginde oyuncuları ve hocaları var. Teknik ve pas kalitemizi geliştirmeliyiz. Bireysel olarak iyiydik ama Gianluigi Donnarumma birçok gol pozisyonda bize izin vermedi. Konya'daki seyircilere teşekkür ederim, harikaydılar."

DİĞER
Son dakika: İşte Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ülkeler
2021 KPSS ile öğretmen ataması! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Atama olacak mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor