Haberler A Milli Futbol Takımı Portekiz - Türkiye maçı öncesi Fatih Terim'den flaş açıklama! "Dürüst olmak gerekirse..."

Portekiz - Türkiye maçı öncesi Fatih Terim'den flaş açıklama! "Dürüst olmak gerekirse..."

Galatasaray'ın ve A Milli Takım'ımızın eski teknik direktörü Fatih Terim, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak olan Portekiz Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Record'a konuşan deneyimli teknik adam, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 18:08
Portekiz - Türkiye maçı öncesi Fatih Terim'den flaş açıklama! "Dürüst olmak gerekirse..."

Milli Takım ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Portekiz ile Türkiye arasında oynanacak olan FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff maçı öncesi Record'a açıklamalarda bulundu.

Portekiz - Türkiye maçı öncesi Fatih Terim'den flaş açıklama! "Dürüst olmak gerekirse..."

"BÜYÜK TURNUVALARI HAK EDİYORUZ"

Türkiye olarak görevimiz çok zor. Ancak, Türkiye tarihi boyunca karmaşık problemleri aşarak başarılar elde etti. Büyük turnuvalardaki performansımıza bakınca, hep orada olmayı hak eden bir takıma sahip olduk.

Portekiz - Türkiye maçı öncesi Fatih Terim'den flaş açıklama! "Dürüst olmak gerekirse..."

"ÖZEL BİR TAKIMIMIZ VAR"

EURO 2000, 2002 Dünya Kupası ve EURO 2008'deki performanslarımız hala herkes tarafından hatırlanıyor. Özel bir takımımız ve birlikte çalışma fırsatı bulduğum oyuncular da var

Portekiz - Türkiye maçı öncesi Fatih Terim'den flaş açıklama! "Dürüst olmak gerekirse..."

"DÜNYA KUPASI MAÇLARINDAN KALİTELİ OLACAK"

Portekiz'in playofflara dramatik bir şekilde düştükten sonra burada olmasından ötürü üzgün olduğumu itiraf etmeliyim. Dürüst olmak gerekirse, Portekiz ile Türkiye arasındaki maçın Dünya Kupası'nın bazı maçlarından bile daha kaliteli olacağını düşünüyorum.

Portekiz - Türkiye maçı öncesi Fatih Terim'den flaş açıklama! "Dürüst olmak gerekirse..."

"COŞKUYLA DESTEKLEYECEĞİM"

Bir teknik direktör olarak bu maçı bir uzman gözüyle izleyeceğim ama elbette büyük bir coşkuyla Türkiye'yi destekleyeceğim!

Portekiz - Türkiye maçı öncesi Fatih Terim'den flaş açıklama! "Dürüst olmak gerekirse..."

"PIZZI KALİTESİNİ GÖSTERDİ!"

Pizzi çok deneyimli bir oyuncu ve üst düzey oyuncu kumaşı var. Benfica'da önemli işler yaptı. Şu anda Türkiye'ye transfer oldu ve gelir gelmez kalitesini göstemreye başladı.

Portekiz - Türkiye maçı öncesi Fatih Terim'den flaş açıklama! "Dürüst olmak gerekirse..."

Benfica'da çok fazla kaliteli oyuncu var. Her zaman Avrupa'nın büyük liglerinde oynayan ve Benfica'dan giden oyuncular görebiliyoruz. Benfica'da severek takip ettiğim çok yetenekli gençler var. Benfica'dan Türkiye'ye gelen oyuncuların da hemen adapte olup iyi performans gösterdiğini görüyoruz.

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