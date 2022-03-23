Portekiz - Türkiye maçı öncesi Fatih Terim'den flaş açıklama! "Dürüst olmak gerekirse..."

"DÜNYA KUPASI MAÇLARINDAN KALİTELİ OLACAK" Portekiz'in playofflara dramatik bir şekilde düştükten sonra burada olmasından ötürü üzgün olduğumu itiraf etmeliyim. Dürüst olmak gerekirse, Portekiz ile Türkiye arasındaki maçın Dünya Kupası'nın bazı maçlarından bile daha kaliteli olacağını düşünüyorum.

"COŞKUYLA DESTEKLEYECEĞİM" Bir teknik direktör olarak bu maçı bir uzman gözüyle izleyeceğim ama elbette büyük bir coşkuyla Türkiye'yi destekleyeceğim!