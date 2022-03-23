Portekiz - Türkiye maçı öncesi Fatih Terim'den flaş açıklama! "Dürüst olmak gerekirse..."

Milli Takım ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Portekiz ile Türkiye arasında oynanacak olan FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff maçı öncesi Record'a açıklamalarda bulundu.
"BÜYÜK TURNUVALARI HAK EDİYORUZ"
Türkiye olarak görevimiz çok zor. Ancak, Türkiye tarihi boyunca karmaşık problemleri aşarak başarılar elde etti. Büyük turnuvalardaki performansımıza bakınca, hep orada olmayı hak eden bir takıma sahip olduk.
"ÖZEL BİR TAKIMIMIZ VAR"
EURO 2000, 2002 Dünya Kupası ve EURO 2008'deki performanslarımız hala herkes tarafından hatırlanıyor. Özel bir takımımız ve birlikte çalışma fırsatı bulduğum oyuncular da var