Rüzgarı arkamıza aldık! Play-off'a kalırsak rakip...

2022 Katar Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Türkiye, önceki gün alınan sonuçların ardından şansını artırdı. 9. maçlar öncesi 15 puanla Norveç'in 2, Hollanda'nın 4 puan gerisinde olan Bizim Çocuklar, Cebelitarık'ı 6-0 yenince averajını düzeltti. Rakiplerinin de kayıplarıyla 2. sıraya yükselen ay-yıldızlıların Dünya Kupası'na direkt katılma umudu doğdu. Türkiye, Karadağ'ı yenip, Hollanda-Norveç maçının sonucuna bakacak.

RAKİPLERİ KORKU SALDI TÜRKİYE

Türkiye, 3 puanı hanesine yazdırır Norveç de Hollanda'yı yenerse genel averaja bakılacak ve ay-yıldızlılar, grup lideri olarak Dünya Kupası'na direkt gidecek. Türkiye grubu ikinci bitirip play-off'a kalırsa da durmaya niyeti yok. Yeni hoca Stefan Kuntz ile öz güvenini geri kazanan ay-yıldızlılar, rakiplere yeniden korku salmaya başladı. Cebelitarık'ı farklı geçip rakiplerin psikolojisini bozan Türkiye, genç kadrosunun tecrübe kazanmasıyla da play-off'a umutlu girecek.

PLAY-OFF'TA İKİ FARKLI RAKİP

Ay-yıldızlılar, grubunu 2. sırada bitirirse play-off'a kalacak. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde grubunu 2. basamakta tamamlayan 10 ekip ile Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım fikstür çekimine katılacak. 2022 yılı 24-25 ve 28-29 Mart tarihlerinde yapılacak play-off kurasında 6 takım seri başı olacak ve maçlara evinde çıkacak. İlk play-off turunu geçmeyi başaran 6 ekip, kendi arasında bir kez daha karşılaşacak ve toplam 3 takım Katar bileti alacak.

KARADAĞ İLE 4. RANDEVU OLACAK

Türkiye Karadağ ile daha önce 3. kez karşılaştı. 2016'daki hazırlık maçını ay-yıldızlılar, Mehmet Topal'ın golüyle 1-0 kazandı. 2018'deki özel maçta 2-0 öne geçen Türkiye üstünlüğünü koruyamadı ve 2-2 berabere kaldı. Bu yıl yapılan ilk resmi maç da 2-2 sona ermişti. Milliler yine 2-0 öne geçip yakalanmıştı.

ALMAN HAKEM YÖNETECEK

Grupta final niteliği taşıyan Karadağ- Türkiye maçının hakemi belli oldu. Kaderimizin çizileceği karşılaşmayı Almanya'dan Daniel Siebert yönetecek. Türkiye, Daniel Siebert yönetiminde çıktığı tek müsabakada 2006 yılında Karadağ ile karşılaşmıştı. Milliler Mehmet Topal'ın golüyle hazırlık maçını kazanmıştı.