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SPOR HABERİ: Letonya kalecisi Roberts Ozols kahraman oldu! Norveç'e geçit vermedi

Son dakika spor haberi: 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Letonya ile Norveç'in karşı karşıya geldiği müsabaka, ay-yıldızlılarımızı da yakından ilgilendiriyordu. Letonya kalecisi Roberts Ozols, 0-0 sona eren karşılaşmaya damga vurdu. Maç boyunca 5 kritik kurtarışa imza atarak Norveç'e duvar ören 26 yaşındaki file bekçisi, A Milli Takım'ımızın gruptan çıkma yolunda avantajı eline geçirmesine yardımcı oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 11:04 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 11:04
SPOR HABERİ: Letonya kalecisi Robert Ozols kahraman oldu! Norveç'e geçit vermedi

Norveç'in sahasında Letonya ile 0-0 berabere kalmasının ardından Milli Takımımız grupta 2. sıraya yükseldi. Cebelitarık'ı 6-0 yenen Ay-Yıldızlılarımız, Norveç'ten gelen güzel haberle zaferini ikiye katladı.

SPOR HABERİ: Letonya kalecisi Robert Ozols kahraman oldu! Norveç'e geçit vermedi

Letonya kalecisi Roberts Ozols, Norveç maçında harikalar yaratarak takımının 1 puan kazanmasında başrol oynadı.

SPOR HABERİ: Letonya kalecisi Robert Ozols kahraman oldu! Norveç'e geçit vermedi

ROBERTS OZOLS NORVEÇ'E DUVAR OLDU

Maçta 5 kritik kurtarış yapan Roberts Ozols, Norveç'in karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda kaşının açılması pahasına golü önledi. Maç boyunca müthiş bir oyun sergileyen Ozols, yan toplarda da hatasız oynayarak 1 puanın mimarı oldu.

SPOR HABERİ: Letonya kalecisi Robert Ozols kahraman oldu! Norveç'e geçit vermedi

BİR ANDA TARAFTARLARIMIZIN SEVGİLİSİ OLDU

Milliyet'in derlediği habere göre; Roberts Ozols bir anda taraftarlarımızın da sevgilisi haline gelirken sosyal medyada kaleciyle ilgili binlerce paylaşım yapıldı.

SPOR HABERİ: Letonya kalecisi Robert Ozols kahraman oldu! Norveç'e geçit vermedi

ISLAMBEK KUAT'I HATIRLATTI

Roberts Ozols'un bize büyük avantaj sağlayan performansı sonrası, o dönem attığı gol Türkiye'nin EURO 2016'ya direkt katılmasını sağlayan Islambek Kuat tekrar gündeme geldi. Türk taraftarlar daha sonra Kazak futbolcu Kuat'a teşekkür için baklava hediye etmişti.

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