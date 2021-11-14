SPOR HABERİ: Letonya kalecisi Roberts Ozols kahraman oldu! Norveç'e geçit vermedi

Milliyet'in derlediği habere göre; Roberts Ozols bir anda taraftarlarımızın da sevgilisi haline gelirken sosyal medyada kaleciyle ilgili binlerce paylaşım yapıldı.

ISLAMBEK KUAT'I HATIRLATTI

Roberts Ozols'un bize büyük avantaj sağlayan performansı sonrası, o dönem attığı gol Türkiye'nin EURO 2016'ya direkt katılmasını sağlayan Islambek Kuat tekrar gündeme geldi. Türk taraftarlar daha sonra Kazak futbolcu Kuat'a teşekkür için baklava hediye etmişti.